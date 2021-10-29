Курс криптовалюты сериала «Игра в кальмара» вырос на 3300% за двое суток

Squid был выпущен как эксклюзивная валюта для онлайн-игры по мотивам шоу, которая начнется в ноябре. Для участия в каждом из шести раундов нужно заплатить определенную сумму, которая возрастает по мере приближения к финалу. Так, чтобы присоединиться к игре, нужно заплатить 456 токенов, или $1500 по текущим котировкам. Участники финального раунда заплатят по 15 000 токенов ($49 500) и будут обязаны купить одного из невзаимозаменяемых токенов NFT. По словам создателей игры, они возьмут себе 10% вступительных взносов, оставшиеся 90% получит победитель.