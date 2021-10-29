Курс криптовалюты сериала «Игра в кальмара» вырос на 3300% за двое суток
У популярного южнокорейского сериала «Игра в кальмара» появилась своя криптовалюта, стоимость которой выросла более чем в 30 раз за двое суток.
Предпродажи цифровой монеты Squid («кальмар») стартовали 20 октября. Еще в среду, 27 октября, один токен можно было купить за 1,1 цента, по состоянию на 10:22 мск 29 октября Squid торгуется на уровне $3,35, по данным платформы CoinMarketCap. Таким образом, рост криптовалюты превысил 3300%, ее рыночная капитализация превысила $261 млн. При этом на платформе сообщили о многочисленных жалобах от пользователей, которые по неназванной причине не могут продать токен на популярной децентрализованной бирже Pancakeswap.
Сериал «Игра в кальмара», повествующий о смертельном соревновании 456 взрослых за главный приз в $38,5 млн, в октябре стала самым популярным сериалом в истории стримингового сервиса Netflix, собрав 111 млн поклонников.
Squid был выпущен как эксклюзивная валюта для онлайн-игры по мотивам шоу, которая начнется в ноябре. Для участия в каждом из шести раундов нужно заплатить определенную сумму, которая возрастает по мере приближения к финалу. Так, чтобы присоединиться к игре, нужно заплатить 456 токенов, или $1500 по текущим котировкам. Участники финального раунда заплатят по 15 000 токенов ($49 500) и будут обязаны купить одного из невзаимозаменяемых токенов NFT. По словам создателей игры, они возьмут себе 10% вступительных взносов, оставшиеся 90% получит победитель.
Squid стал не первой криптовалютой, получившей популярность благодаря культурному феномену: 28 октября шуточный токен Shiba Inu обошел по капитализации своего «конкурента» Dogecoin, вдохновленного одноименным мемом. Рыночная оценка Shiba Inu превысила $42,3 млрд против $40,5 млрд у Dogecoin.