Белоруссия предложила создать единый авиарегулятор в ЕАЭС или Союзном государстве
Белоруссия выступила за создание объединенного авиарегулятора в рамках Союзного государства или Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил в среду, 3 ноября, глава департамента по авиации минтранса республики Артем Сикорский.
Чиновник пояснил, что в сферу компетентности такого органа должны входить вопросы безопасности полетов и допуска на рынок авиаперевозчиков, а также создания равных условий для их работы.
«При реализации союзных карт мы так или иначе сталкиваемся с вопросом создания такой администрации. Это, безусловно, вопрос коллективного ответа на авиационный экстремизм, который используют наши западные партнеры», — приводит ТАСС слова Сикорского.
В Минске связывают необходимость ускорить процесс по созданию единого авиарегулятора с европейскими санкциями.
В июне этого года Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для самолетов авиакомпаний Белоруссии и запретил им совершать посадку в странах — членах сообщества. Лидеры стран ЕС также призвали всех базирующихся в Европе авиаперевозчиков прекратить полеты в Белоруссию и над ее территорией.
Такое решение было принято после принудительной посадки в Минске 23 мая самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. На борту лайнера находился Роман Протасевич, бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала Nехта (признанного в Белоруссии экстремистским), и его девушка, гражданка РФ София Сапега. Белорусские следователи обвиняют Протасевича в организации массовых беспорядков, Сапеге вменяется разжигание социальной вражды и розни. Сейчас оба находятся под домашним арестом.