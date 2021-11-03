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Белоруссия предложила создать единый авиарегулятор в ЕАЭС или Союзном государстве

Ведомости

Белоруссия выступила за создание объединенного авиарегулятора в рамках Союзного государства или Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил в среду, 3 ноября, глава департамента по авиации минтранса республики Артем Сикорский.

Чиновник пояснил, что в сферу компетентности такого органа должны входить вопросы безопасности полетов и допуска на рынок авиаперевозчиков, а также создания равных условий для их работы.

«При реализации союзных карт мы так или иначе сталкиваемся с вопросом создания такой администрации. Это, безусловно, вопрос коллективного ответа на авиационный экстремизм, который используют наши западные партнеры», — приводит ТАСС слова Сикорского.

В Минске связывают необходимость ускорить процесс по созданию единого авиарегулятора с европейскими санкциями.

В июне этого года Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для самолетов авиакомпаний Белоруссии и запретил им совершать посадку в странах — членах сообщества. Лидеры стран ЕС также призвали всех базирующихся в Европе авиаперевозчиков прекратить полеты в Белоруссию и над ее территорией.

Такое решение было принято после принудительной посадки в Минске 23 мая самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. На борту лайнера находился Роман Протасевич, бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала Nехта (признанного в Белоруссии экстремистским), и его девушка, гражданка РФ София Сапега. Белорусские следователи обвиняют Протасевича в организации массовых беспорядков, Сапеге вменяется разжигание социальной вражды и розни. Сейчас оба находятся под домашним арестом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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