Белоруссия предложила создать единый авиарегулятор в ЕАЭС или Союзном государстве

В июне этого года Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для самолетов авиакомпаний Белоруссии и запретил им совершать посадку в странах — членах сообщества. Лидеры стран ЕС также призвали всех базирующихся в Европе авиаперевозчиков прекратить полеты в Белоруссию и над ее территорией.