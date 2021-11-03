В Берлине не смогли назвать сроки запуска «Северного потока — 2»

Согласно требованиям обновленной Газовой директивы ЕС, одна компания не может добывать и одновременно транспортировать газ в ЕС. В случае «Северного потока — 2» это означает, что оператором газопровода должна быть независимая от «Газпрома» компания, а российский холдинг сможет использовать только 50% мощностей самостоятельно и должен зарезервировать оставшуюся половину под альтернативных поставщиков. В России с этим не согласны, так как это нарушает монополию «Газпрома» на экспорт природного газа.