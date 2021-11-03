В Берлине не смогли назвать сроки запуска «Северного потока — 2»
Процесс сертификации оператора «Северного потока — 2» германским регулятором продолжается, однако конкретных сроков окончания процедуры пока нет, заявила представитель Минэкономики ФРГ Беате Барон.
«Как известно, продолжается процесс сертификации в Федеральном сетевом агентстве. Я не могу назвать сроков», — заявила Барон на брифинге (цитата по ТАСС).
Она также напомнила, что в соответствии с германским законодательством на процесс рассмотрения заявки дается 4 месяца.
Газопровод «Северный поток — 2» общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год идет из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Строительство проекта завершилось 10 сентября. Nord Stream 2 (оператор проекта, принадлежит «Газпрому») подала заявку в Федеральное сетевое агентство Германии, национальный регулятор в области энергетики, на регистрацию в качестве независимого транспортного оператора.
Федеральное сетевое агентство Германии должно выпустить проект решения о сертификации газопровода до 8 января, после чего проект будет направлен в Еврокомиссию. Как сообщало агентство Bloomberg, процедура может затянуться до мая 2022 г., если регулирующие органы используют все время, отведенное на рассмотрение проекта запуска.
Согласно требованиям обновленной Газовой директивы ЕС, одна компания не может добывать и одновременно транспортировать газ в ЕС. В случае «Северного потока — 2» это означает, что оператором газопровода должна быть независимая от «Газпрома» компания, а российский холдинг сможет использовать только 50% мощностей самостоятельно и должен зарезервировать оставшуюся половину под альтернативных поставщиков. В России с этим не согласны, так как это нарушает монополию «Газпрома» на экспорт природного газа.
Ранее Федеральное сетевое агентство решило не освобождать Nord Stream 2 от норм Газовой директивы, в августе компания проиграла иск в Высшем земельном суде Дюссельдорфа по этому делу, после чего обжаловала решение в Верховном федеральном суде ФРГ.