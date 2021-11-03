ФАС одобрила ходатайство еще одной компании на покупку «Интеко»
ФАС России одобрила ходатайство компании «Аркада Холдинг» на приобретение 100% голосующих акций девелопера «Интеко», следует из базы решений ведомства.
«Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство Общества с ограниченной ответственностью «Аркада Холдинг» о получении предварительного согласия антимонопольного органа на приобретение 100 % голосующих акций Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕКО» и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства», — говорится в сообщении.
Компания «Аркада Холдинг» была зарегистрирована в июне текущего года. Согласно данным «Спарк», 50% акций компании принадлежит генеральному директору «Уралхима» Дмитрию Мазепину, долями по 25% владеют президент ГК «Интегра» Феликс Любашевский и вице-президент по проектам развития бизнеса ГК «Интегра» Денис Избрехт.
27 октября ФАС одобрила аналогичные ходатайства еще пяти компаний. Документы на приобретение девелопера подавали «Самолет Инт 1» (структура группы «Самолет»), компания «Специализированный застройщик «Второй», «Смайнэкс управление активами» (структуры девелопера Sminex), компании «Логос» и «Ариеф».
16 сентября банк «Траст» сообщил, что выставил «Интеко» на продажу путем открытого аукциона. Начальная цена актива составит 37,4 млрд руб. В эту стоимость входит 100% акций АО «Интеко» (оценено в 29,6 млрд руб.) и права требований «Траста» к девелоперу в размере 7,8 млрд руб. Продажа пройдет в виде открытого электронного аукциона на повышение цены на площадке Российского аукционного дома. Заявки на аукцион принимаются с 16 сентября по 10 ноября, отметили в «Трасте».
Девелопер «Интеко», основанный в 1991 г. вдовой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной, за время своего существования построил более 5 млн кв. м жилья, говорится на сайте компании. После отставки Лужкова с поста мэра Москвы Батурина продала «Интеко» структурам Микаила Шишханова — бывшего совладельца санированного Бинбанка. Из-за сложностей с Бинбанком контроль над девелопером перешел к «Трасту» в 2018 г.
Выручка «Интеко» за 2020 г. снизилась на 12,4% по сравнению с 2019 г. — до 26,9 млрд руб., чистая прибыль сократилась на 53% до 4,6 млрд руб., говорится в отчетности. Показатель EBITDA превысил 9 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 34%. Суммарный размер кредитов и займов компании в 2020 г. увеличился до 30,6 млрд руб.