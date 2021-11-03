ФАС одобрила ходатайство еще одной компании на покупку «Интеко»

16 сентября банк «Траст» сообщил, что выставил «Интеко» на продажу путем открытого аукциона. Начальная цена актива составит 37,4 млрд руб. В эту стоимость входит 100% акций АО «Интеко» (оценено в 29,6 млрд руб.) и права требований «Траста» к девелоперу в размере 7,8 млрд руб. Продажа пройдет в виде открытого электронного аукциона на повышение цены на площадке Российского аукционного дома. Заявки на аукцион принимаются с 16 сентября по 10 ноября, отметили в «Трасте».