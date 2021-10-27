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ФАС одобрила ходатайства пяти компаний о приобретении девелопера «Интеко»

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайства пяти компаний на приобретение девелопера «Интеко», который был основан в 1991 г. вдовой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной. Продажа девелопера пройдет в ходе открытого аукциона, сообщал ранее банк «Траст». 

Как следует из сообщения антимонопольного регулятора, ходатайство на приобретение девелопера подавали «Самолет Инт 1» (структура группы «Самолет»), компания «Специализированный застройщик «Второй», «Смайнэкс управление активами» (структуры девелопера Sminex), компании «Логос» и «Ариеф». 

«ФАС России рассмотрела ходатайства и приняла решение об их удовлетворении. По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке строительства жилой и нежилой недвижимости г. Москвы», — говорится в сообщении регулятора. 

16 сентября «Траст» сообщил, что выставил «Интеко» на продажу путем открытого аукциона. Начальная цена актива составит 37,4 млрд руб. В эту стоимость входит 100% акций АО «Интеко» (оценено в 29,6 млрд руб.) и права требований «Траста» к девелоперу в размере 7,8 млрд руб. Продажа пройдет в виде открытого электронного аукциона на повышение цены на площадке Российского аукционного дома. Заявки на аукцион принимаются с 16 сентября по 10 ноября, отметили в «Трасте». 

«Интеко» за время своего существования построило более 5 млн кв. м жилья, говорится на сайте компании. После отставки Лужкова с поста мэра Москвы Батурина продала «Интеко» структурам Микаила Шишханова — бывшего совладельца санированного Бинбанка. Из-за сложностей с Бинбанком контроль над девелопером перешел к «Трасту» в 2018 г. 

В «Трасте» тогда отмечали, что в портфель «Интеко» входят «знаковые проекты» жилой недвижимости бизнес- и премиального сегмента. За время управления компанией банком все активы «Интеко» прошли полную реструктуризацию и оздоровление, заверили в «Трасте». Среди проектов «Интеко» – жилой комплекс на ул. Сергея Макеева на Пресне и «Врубеля, 4» на Соколе, апарт-комплекс на месте Теплых торговых рядов на Ильинке и проч.

Выручка компании за 2020 г. снизилась на 12,4% по сравнению с 2019 г. — до 26,9 млрд руб., чистая прибыль сократилась на 53% до 4,6 млрд руб., говорится в отчетности. Показатель EBITDA превысил 9 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 34%. Суммарный размер кредитов и займов компании в 2020 г. увеличился до 30,6 млрд руб.

В конце августа газета «Коммерсантъ» сообщила, что ГК «Самолет» ведет переговоры с «Трастом» о покупке «Интеко». По оценкам аналитиков, опрошенных изданием, бизнес «Интеко» может стоить 30-40 млрд руб.

Ранее по теме: «Траст» выставил компанию «Интеко» на открытый аукцион

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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