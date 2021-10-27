ФАС одобрила ходатайства пяти компаний о приобретении девелопера «Интеко»

В «Трасте» тогда отмечали, что в портфель «Интеко» входят «знаковые проекты» жилой недвижимости бизнес- и премиального сегмента. За время управления компанией банком все активы «Интеко» прошли полную реструктуризацию и оздоровление, заверили в «Трасте». Среди проектов «Интеко» – жилой комплекс на ул. Сергея Макеева на Пресне и «Врубеля, 4» на Соколе, апарт-комплекс на месте Теплых торговых рядов на Ильинке и проч.