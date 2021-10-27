ФАС одобрила ходатайства пяти компаний о приобретении девелопера «Интеко»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайства пяти компаний на приобретение девелопера «Интеко», который был основан в 1991 г. вдовой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной. Продажа девелопера пройдет в ходе открытого аукциона, сообщал ранее банк «Траст».
«ФАС России рассмотрела ходатайства и приняла решение об их удовлетворении. По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке строительства жилой и нежилой недвижимости г. Москвы», — говорится в сообщении регулятора.
16 сентября «Траст» сообщил, что выставил «Интеко» на продажу путем открытого аукциона. Начальная цена актива составит 37,4 млрд руб. В эту стоимость входит 100% акций АО «Интеко» (оценено в 29,6 млрд руб.) и права требований «Траста» к девелоперу в размере 7,8 млрд руб. Продажа пройдет в виде открытого электронного аукциона на повышение цены на площадке Российского аукционного дома. Заявки на аукцион принимаются с 16 сентября по 10 ноября, отметили в «Трасте».
«Интеко» за время своего существования построило более 5 млн кв. м жилья, говорится на сайте компании. После отставки Лужкова с поста мэра Москвы Батурина продала «Интеко» структурам Микаила Шишханова — бывшего совладельца санированного Бинбанка. Из-за сложностей с Бинбанком контроль над девелопером перешел к «Трасту» в 2018 г.
В «Трасте» тогда отмечали, что в портфель «Интеко» входят «знаковые проекты» жилой недвижимости бизнес- и премиального сегмента. За время управления компанией банком все активы «Интеко» прошли полную реструктуризацию и оздоровление, заверили в «Трасте». Среди проектов «Интеко» – жилой комплекс на ул. Сергея Макеева на Пресне и «Врубеля, 4» на Соколе, апарт-комплекс на месте Теплых торговых рядов на Ильинке и проч.
Выручка компании за 2020 г. снизилась на 12,4% по сравнению с 2019 г. — до 26,9 млрд руб., чистая прибыль сократилась на 53% до 4,6 млрд руб., говорится в отчетности. Показатель EBITDA превысил 9 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 34%. Суммарный размер кредитов и займов компании в 2020 г. увеличился до 30,6 млрд руб.
В конце августа газета «Коммерсантъ» сообщила, что ГК «Самолет» ведет переговоры с «Трастом» о покупке «Интеко». По оценкам аналитиков, опрошенных изданием, бизнес «Интеко» может стоить 30-40 млрд руб.