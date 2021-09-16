«Траст» выставил компанию «Интеко» на открытый аукцион

В конце августа газета «Коммерсантъ» сообщила, что ГК «Самолет» ведет переговоры с «Трастом» о покупке «Интеко». По оценкам аналитиков, опрошенных изданием, бизнес «Интеко» может стоить 30-40 млрд руб. Стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов считает, что данная оценка основана на существующем портфеле компании. Гендиректор Key Capital Сергей Камлюк добавляет, что бизнес «Интеко» не будет оценен высоко, поскольку в портфеле девелоперской группы мало новых проектов. При этом «Траст» заинтересован в максимальной стоимости сделки, пояснил изданию управляющий директор отдела валидации «Эксперта РА» Юрий Беликов. Поэтому, по его словам, банк не ограничен во времени продажи актива.