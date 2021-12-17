Алекперов назвал изменение налоговой системы главным риском для бизнеса

С 1 января в России будет повышена ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду, коксующийся уголь и калийные соли. Параллельно будет введен акциз на жидкую сталь, используемую для металлургического производства. Доходы от введения этих мер в 2022-2024 гг. правительство оценивало в 522 млрд руб. Повышение НДПИ для металлургов заменит действующие с августа текущего года экспортные пошлины на сталь и цветные металлы. Последние, как ожидалось, принесут в бюджет порядка 160 млрд руб.