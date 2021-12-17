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Бизнес

Алекперов назвал изменение налоговой системы главным риском для бизнеса

Ведомости

Главным риском для российского бизнеса в следующем году станет изменение налоговой системы, заявил глава и основной акционер «Лукойла» Вагит Алекперов.

«Изменение налоговой системы — самый большой риск, который я вижу. Нужна стабильность, особенно в период пандемии. Нам нужно сегодня развитие. Нам нужно преодолеть остаточные явления негативные, которые сложились», — сказал бизнесмен в интервью Forbes. По мнению Алекперова, предпринимателям нужна стабильность и предсказуемость в отношениях с государством, особенно во время пандемии.

С 1 января в России будет повышена ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду, коксующийся уголь и калийные соли. Параллельно будет введен акциз на жидкую сталь, используемую для металлургического производства. Доходы от введения этих мер в 2022-2024 гг. правительство оценивало в 522 млрд руб. Повышение НДПИ для металлургов заменит действующие с августа текущего года экспортные пошлины на сталь и цветные металлы. Последние, как ожидалось, принесут в бюджет порядка 160 млрд руб.  

Повышение налогов стало обсуждаться после того, как первый вице-премьер Андрей Белоусов в мае заявил, что металлурги должны вернуть в бюджет 100 млрд руб. сверхдоходов, полученных в 2020 г. за счет увеличения цен на внутреннем рынке вслед за ростом мировых цен.

В декабре Белоусов признал, что найденный компромисс в части налогов «мало кого устраивает», однако отметил, он «был достигнут в интересах потребителей» — в том числе строительных, машиностроительных компаний и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Ранее по теме: Силуанов не видит риска роста внутренних цен на металлы из-за НДПИ для металлургов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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