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РБК узнал о задержании экс-владелицы «Русского продукта» Ольги Миримской

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Правоохранительные органы задержали экс-владелицу компании «Русский продукт» и банка БКФ Ольгу Миримскую, сообщает РБК со ссылкой на источники. 

По данным издания, следствие ходатайствует об ее аресте.  По данному делу также задержан  следователь Юрий Носов, его подозревают в получении взятки от Миримской.

Миримская — экс-супруга бывшего топ-менеджера ЮКОСа Алексея Голубовича. В 2015 г. она занимала 22 место в рейтинге «Богатейшие женщины России» по версии журнала Forbes Women. Ее состояние тогда оценивали в $100 млн.

В сентябре 2017 г. против нее возбудили уголовное дело по статье о даче взятки, правоохранительные органы проверяли ее на причастность к финансированию экстремистской деятельности, сообщал «Коммерсантъ». Представители Миримской говорили изданию, что поводом для следственных действий послужило уголовное дело, возбужденное по факту дачи взятки (ст. 291 УК РФ) в 2015 г. Кому и за что она предназначалась, в постановлении, предъявленном адвокатам, указано не было. По данным «Коммерсанта», речь идет о вознаграждении, якобы выплаченном работникам судебной системы за решение неких вопросов. 

Тогда же сообщалось, что у помощницы Миримской изъяли благодарность за выделение средств запрещенной в России организации украинских националистов «Правый сектор». Представители предпринимательницы утверждали, что документ был подброшен, а информацию о благодарности на сайте «Правого сектора» разместили ее враги.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных