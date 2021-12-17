РБК узнал о задержании экс-владелицы «Русского продукта» Ольги Миримской
По данным издания, следствие ходатайствует об ее аресте. По данному делу также задержан следователь Юрий Носов, его подозревают в получении взятки от Миримской.
Миримская — экс-супруга бывшего топ-менеджера ЮКОСа Алексея Голубовича. В 2015 г. она занимала 22 место в рейтинге «Богатейшие женщины России» по версии журнала Forbes Women. Ее состояние тогда оценивали в $100 млн.
В сентябре 2017 г. против нее возбудили уголовное дело по статье о даче взятки, правоохранительные органы проверяли ее на причастность к финансированию экстремистской деятельности, сообщал «Коммерсантъ». Представители Миримской говорили изданию, что поводом для следственных действий послужило уголовное дело, возбужденное по факту дачи взятки (ст. 291 УК РФ) в 2015 г. Кому и за что она предназначалась, в постановлении, предъявленном адвокатам, указано не было. По данным «Коммерсанта», речь идет о вознаграждении, якобы выплаченном работникам судебной системы за решение неких вопросов.
Тогда же сообщалось, что у помощницы Миримской изъяли благодарность за выделение средств запрещенной в России организации украинских националистов «Правый сектор». Представители предпринимательницы утверждали, что документ был подброшен, а информацию о благодарности на сайте «Правого сектора» разместили ее враги.