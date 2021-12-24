«Газпром» пятый день подряд не стал бронировать транзитные мощности Ямал - Европы
На аукционе «на сутки вперед» были предложены мощности в объеме 89,1 млн куб. м на точке входа в польский участок магистрали — один из основных маршрутов поставок газа в Европу для «Газпрома». Это предложение осталось невостребованным.
Компания в декабре бронирует на торгах допмощности по прокачке по газопроводу посуточно. Объем бронирования начал снижаться на прошлой неделе: на 17 декабря «Газпром» выкупил 27 млн кубометров, на субботу — 5,2 млн, на воскресенье — 4,2 млн, а на понедельник — минимальные за месяц 3,8 млн из предложенных на торгах 89,1 млн. Все предыдущие дни в декабре «Газпром» выкупал по 31,4 млн куб. м.
С понедельника «Газпром» и вовсе не резервирует мощности, поэтому с 21 декабря Ямал - Европа работает в реверсном режиме, качая газ из Германии в Польшу.
Президент России Владимир Путин также объяснил ситуацию отсутствием заявок со стороны европейских покупателей. По его словам, реверсный режим позволяет европейцам перепродавать газ, купленный по долгосрочным контрактам.