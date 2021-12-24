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«Газпром» пятый день подряд не стал бронировать транзитные мощности Ямал - Европы

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«Газпром» уже пятый день подряд не бронирует мощности газопровода Ямал — Европа для поставок в Германию, сообщает ТАСС со ссылкой на данные платформы GSA Platform.

На аукционе «на сутки вперед» были предложены мощности в объеме 89,1 млн куб. м на точке входа в польский участок магистрали — один из основных маршрутов поставок газа в Европу для «Газпрома». Это предложение осталось невостребованным.

Компания в декабре бронирует на торгах допмощности по прокачке по газопроводу посуточно. Объем бронирования начал снижаться на прошлой неделе: на 17 декабря «Газпром» выкупил 27 млн кубометров, на субботу — 5,2 млн, на воскресенье — 4,2 млн, а на понедельник — минимальные за месяц 3,8 млн из предложенных на торгах 89,1 млн. Все предыдущие дни в декабре «Газпром» выкупал по 31,4 млн куб. м.

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С понедельника «Газпром» и вовсе не резервирует мощности, поэтому с 21 декабря Ямал - Европа работает в реверсном режиме, качая газ из Германии в Польшу.

Как выяснило агентство Bloomberg, «Газпром» сократил поставки из-за того, что некоторые европейские потребители, исчерпавшие свои лимиты на поставки по долгосрочным контрактам, не желают платить за дополнительные объемы по гораздо более высоким рыночным ценам.

Президент России Владимир Путин также объяснил ситуацию отсутствием заявок со стороны европейских покупателей. По его словам, реверсный режим позволяет европейцам перепродавать газ, купленный по долгосрочным контрактам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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