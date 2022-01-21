Гостелекомпания Китая обвинила Ant Group Джека Ма в коррупции
Государственное центральное телевидение Китая обвинило крупнейшую финтех-компанию мира Ant Group (владеет Alibaba) Джека Ма в реализации коррупционных схем, сообщает Financial Times.
В документальном фильме, показанном на телеканале, утверждается, что Ant Group и аффилированные с ней компании предоставляли «необоснованно крупные платежи» в виде акций брату бывшего секретаря Коммунистической партии Китая в Ханчжоу Чжоу Цзяньюн в обмен на госстимулирование и большие скидки на приобретение земли. Цзяньюн был арестован в Китае в августе 2021 г. по обвинению в коррупции.
Хотя сама Ant Group в фильме не называется, в нем упоминается ее «дочка» — Shanghai Yunxin, которая заплатила $268 000 в 2019 г. за 14,3% акций и место в совете директоров одной из компаний младшего брата Цзяньюна, а чуть позже потратила $221 000 на покупку 13,5% акций в другой. Спустя почти год Shanghai Yunxin выиграла аукцион на покупку земли в Ханчжоу за $819 за 1 кв. м, что почти в 8 раз ниже средней рыночной цены.
После выхода документального фильма в эфир комиссия Коммунистической партии по борьбе со взяточничеством заявила, что усилит надзор за крупнейшими интернет-компаниями страны, «чтобы разорвать связь между властью и капиталом».
17 апреля агентство Reuter сообщало, что Джек Ма может продать свою долю в Ant Group, которой ранее власти Китая не разрешили провести IPO. Народный банк и Комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности КНР провели переговоры с Джеком Ма и представителями Ant Group, в ходе которых обсуждалась возможность продажи бизнесменом своей доли в компании, утверждало агентство. Сейчас Ма является основным акционером Ant Group.