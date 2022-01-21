Гостелекомпания Китая обвинила Ant Group Джека Ма в коррупции

Хотя сама Ant Group в фильме не называется, в нем упоминается ее «дочка» — Shanghai Yunxin, которая заплатила $268 000 в 2019 г. за 14,3% акций и место в совете директоров одной из компаний младшего брата Цзяньюна, а чуть позже потратила $221 000 на покупку 13,5% акций в другой. Спустя почти год Shanghai Yunxin выиграла аукцион на покупку земли в Ханчжоу за $819 за 1 кв. м, что почти в 8 раз ниже средней рыночной цены.