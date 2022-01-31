Две турфирмы исключили из федерального реестра туроператоров за грубые нарушения
Ростуризм исключил из Единого федерального реестра туроператоров две турфирмы, занимающиеся внутренним туризмом, за систематические нарушения прав клиентов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Речь идет о двух туроператорах, работавших под брендами «Регион» (юрлица ООО «Туроператор Регион Поволжье» и ООО «Туроператор Регион – Юг») и «Визит Карелия» (ООО «Визит Карелия»). Клиенты пожаловались на эти фирмы в Ростуризм: со слов туристов, оплаченные услуги им так и не оказали. Все три юрлица были исключены из реестра.
По данным Ростуризма, сумма открытых исполнительных производств туроператора «Регион» превысила 1,1 млн руб. Компания начала испытывать финансовые и организационные трудности из-за смерти ее гендиректора и учредителя, говорится в сообщении ведомства.
Представители оператора «Визит Карелия» проигнориовали запросы Ростуризма, направленные после жалоб туристов. Как сообщает Ростуризм со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы, общая сумма открытых исполнительных производств компании превышает 1 млн руб. При этом, согласно ЕГРЮЛ, компания по адресу регистрации отсутствует, а ее банковские счета заблокированы.
«При этом компания начала осуществлять свою деятельность уже после начала пандемии, то есть, в отличие от других туроператоров, она не могла иметь «доковидных» обязательств. В связи со сложившейся ситуацией Ростуризм готовит обращение в правоохранительные органы», — отметили в пресс-службе.
Ранее Ростуризм разработал проект закона «О туризме и туристической деятельности», в котором предлагается реформировать систему гарантий возврата средств туристам в случае банкротства туроператора. В частности, документ предполагает введение механизма эскроу-счетов по аналогии со сферой строительства. Средства, уплаченные клиентом за тур, не поступают на счет туроператора до окончания поездки, а замораживаются на специальных эскроу-счетах, доступ к которым открывается для операторов только через три дня после возвращения туристов домой. В случае если тур не состоялся, его покупатель получает обратно ранее уплаченные средства.
Альтернативный механизм, предусмотренный законопроектом, предполагает делать отчисления всей отрасли в некоммерческий Фонд защиты прав туристов, который будет курировать Ростуризм. В случае банкротства покупатели туров смогут рассчитывать на компенсацию из этого фонда. Глава Ростуризма Зарина Догузова ранее сообщала, что стоимость такой страховки составит около 250 руб., а компенсация — порядка 40 000 за купленный тур, что позволит защитить наименее обеспеченных туристов.
Как объясняла Догузова, 40 000 руб. — это средняя стоимость пакетного тура на человека на массовое пляжное направление отдыха в России и за рубежом. Если такие выплаты будут закреплены законодательно, семья из четырех человек, купившая в Турцию путевку по системе «все включено» за 150 000-200 000 руб., сможет в случае банкротства турфирмы получить 160 000 руб. компенсации. Сейчас компенсация туристам составляет максимум 5% от стоимости тура.