Две турфирмы исключили из федерального реестра туроператоров за грубые нарушения

Ранее Ростуризм разработал проект закона «О туризме и туристической деятельности», в котором предлагается реформировать систему гарантий возврата средств туристам в случае банкротства туроператора. В частности, документ предполагает введение механизма эскроу-счетов по аналогии со сферой строительства. Средства, уплаченные клиентом за тур, не поступают на счет туроператора до окончания поездки, а замораживаются на специальных эскроу-счетах, доступ к которым открывается для операторов только через три дня после возвращения туристов домой. В случае если тур не состоялся, его покупатель получает обратно ранее уплаченные средства.