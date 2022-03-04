Panasonic сообщил о прекращении торговли с Россией
Японский производитель техники Panasonic прекращает торговые операции с Россией, исходя из экономической и логистической ситуации, говорится на сайте компании.
«Исходя из нынешней экономической и логистической ситуации с передвижением товаров, группа в принципе прекращает (торговые) операции с Россией», — говорится в заявлении (цитата по «РИА Новости»).
24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Также продажи в России приостановили ритейлеры Ikea, H&M, Mango, Asos и др. Apple сообщил о приостановке продаж и работы Apple Pay в России. Энергетические компании объявили о выходе из совместных предприятий с российскими компаниями.