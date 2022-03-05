Газета
Бизнес

Puma объявила о приостановке деятельности в России

Ведомости

Немецкая компания Puma объявила о прекращении поставок продукции в Россию и приостановке работы своих магазинов на ее территории из-за специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба компании в своем Twitter-аккаунте. 

«Мы временно прекратили поставки нашей продукции в Россию», — подчеркнули в пресс-службе. В сообщении говорится, что компания приостановила действие контракта с Российской федерацией баскетбола (РФБ). Puma также пообещала обеспечить всем своим сотрудникам на Украине и их семьям переезд в западную часть страны.

1 марта немецкая компания Adidas приостановила сотрудничество с Российским футбольным союзом (РФС) по аналогичной причине. Adidas является официальным техническим партнером РФС с 2008 г., в прошлом году контракт был продлен еще на пять лет.

В тот же день американский производитель спортивных товаров Nike перестал осуществлять доставку продукции в Россию.

США, Евросоюз, Великобритания и ряд других стран ввели санкции против России в ответ на военную операцию на Украине. На фоне западных санкций поставки в Россию приостановил целый ряд компаний из технологического и других секторов, включая Apple, MicrosoftEricssonSiemens, Nokia, Canon и др.

Ранее по теме: Adidas приостановила сотрудничество с РФС

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных