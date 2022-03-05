Puma объявила о приостановке деятельности в России

США, Евросоюз, Великобритания и ряд других стран ввели санкции против России в ответ на военную операцию на Украине. На фоне западных санкций поставки в Россию приостановил целый ряд компаний из технологического и других секторов, включая Apple, Microsoft, Ericsson, Siemens, Nokia, Canon и др.