Puma объявила о приостановке деятельности в России
Немецкая компания Puma объявила о прекращении поставок продукции в Россию и приостановке работы своих магазинов на ее территории из-за специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба компании в своем Twitter-аккаунте.
«Мы временно прекратили поставки нашей продукции в Россию», — подчеркнули в пресс-службе. В сообщении говорится, что компания приостановила действие контракта с Российской федерацией баскетбола (РФБ). Puma также пообещала обеспечить всем своим сотрудникам на Украине и их семьям переезд в западную часть страны.
1 марта немецкая компания Adidas приостановила сотрудничество с Российским футбольным союзом (РФС) по аналогичной причине. Adidas является официальным техническим партнером РФС с 2008 г., в прошлом году контракт был продлен еще на пять лет.
В тот же день американский производитель спортивных товаров Nike перестал осуществлять доставку продукции в Россию.