ФНС расширила послабления для бизнеса с налоговыми долгами

Федеральная налоговая служба (ФНС) расширила мораторий на блокировку счетов при взыскании задолженностей с бизнеса, который не может уплачивать налоги и взносы из-за санкций. До 1 июня служба не будет применять обеспечительные меры в виде приостановки операций по счетам компаний по итогам налоговых проверок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на распоряжение ведомства от 29 апреля за подписью замглавы ФНС Константина Чекмышева.