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ФНС расширила послабления для бизнеса с налоговыми долгами

Ведомости

Федеральная налоговая служба (ФНС) расширила мораторий на блокировку счетов при взыскании задолженностей с бизнеса, который не может уплачивать налоги и взносы из-за санкций. До 1 июня служба не будет применять обеспечительные меры в виде приостановки операций по счетам компаний по итогам налоговых проверок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на распоряжение ведомства от 29 апреля за подписью замглавы ФНС Константина Чекмышева.

Как следует из документа, после вынесения решения о привлечении к ответственности за налоговое нарушение по итогам проверки до 1 июня нельзя будет применять обеспечительные меры в виде приостановки операций по счету в банке.

Как пояснили изданию эксперты, расширение моратория на блокировки даст возможность бизнесу продолжать работу, закупки и платежи после выявления нарушений. Расплатиться по налоговым задолженностям предприниматели смогут позже. Однако если в ФНС увидят риск уклонения предпринимателем от обязательств, то счет заблокируют.

Ранее, с 9 марта, ФНС запретила налоговикам инициировать банкротство налогоплательщиков, столкнувшихся с проблемами из-за санкций. Мера распространилась на принятие решений о приостановлении операций по счетам в банке при взыскании денежных средств со счетов должников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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