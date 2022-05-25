Samsung и Apple продолжили сертифицировать гаджеты после приостановки поставок в Россию

По данным ведомства, с начала мая «Самсунг Электроникс Рус Компани» (СЭРК) зарегистрировала 12 сертификатов и 22 декларации на телефоны, мониторы, телевизоры и бытовую технику, в том числе еще не выпущенную. Компания оформила декларацию на смартфон Galaxy A13 5G, который пока что недоступен в Европе, и на еще две неанонсированные модели, испытания которых прошли 16 мая в центре #300 «Ростест-Москва». В компании отказались от комментариев.