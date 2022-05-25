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Samsung и Apple продолжили сертифицировать гаджеты после приостановки поставок в Россию

Ведомости

Российские подразделения Apple и Samsung после приостановки поставок техники в Россию продолжили оформлять сертификаты и декларации о соответствии новой техники, которые позволяют продавать ее в странах ЕАЭС, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на реестр Росаккредитации. 

По данным ведомства, с начала мая «Самсунг Электроникс Рус Компани» (СЭРК) зарегистрировала 12 сертификатов и 22 декларации на телефоны, мониторы, телевизоры и бытовую технику, в том числе еще не выпущенную. Компания оформила декларацию на смартфон Galaxy A13 5G, который пока что недоступен в Европе, и на еще две неанонсированные модели, испытания которых прошли 16 мая в центре #300 «Ростест-Москва». В компании отказались от комментариев.

Подразделение Apple в России «Эппл Рус» также оформило декларации на компьютер Mac Studio, монитор Studio Display и другую технику с 10 по 21 марта. В испытательном центре НИИ радио прошли испытания iPhone SE третьего поколения в версии для ЕАЭС.

Параллельный импорт

6 мая Минпромторг на фоне санкций Запада утвердил перечень товаров для параллельного импорта – ввоза оригинальных товаров в страну без разрешения правообладателя. В него вошли более 50 категорий, в том числе автомобили и запчасти, фармацевтическая продукция, бытовая техника, смартфоны и техника, железнодорожные локомотивы и подвижной состав, трамваи, устройства и оборудование для железных дорог, лодки, живые деревья, саженцы и цветы и др. 16 мая премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое упростит импорт электронных устройств, чтобы не допустить их дефицита.

Руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков объяснил, что компании могут оформлять сертификаты и декларации в России ради поставок в Казахстан и Армению, а также на случай возобновления поставок в Россию.

О приостановке поставок техники в Россию Apple объявила в начале марта из-за спецоперации на Украине. Samsung приостановила поставки техники в Россию по аналогичным причинам. Однако в мае, по данным издания, в «М.Видео», «Связном» и других сетях появились новые смартфоны компании с кодом Казахстана в полном наименовании моделей, рассказал iGuides. В «М.Видео-Эльдорадо» изданию сообщили, что рассматривают разные возможности обеспечить ассортимент, в том числе параллельный импорт. В «Связном» на запрос не ответили.

Ранее по теме: «Коммерсантъ» узнал о закрытии части магазинов ритейлеров Apple в России
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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