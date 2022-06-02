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Минсельхоз сообщил о сокращении производства сладостей в России

Ведомости

Производство кондитерских изделий в России в январе — апреле снизилось на 3,4% до 1,2 млн т в годовом выражении, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию Минсельхоза. Эта категория стала единственной среди основных продуктов питания, в которой зафиксировано снижение производства.

Одной из причин такой тенденции стало уменьшение экспорта сладостей. Собеседник издания рассказал, что по итогам четырех месяцев года экспорт сладкого из России сократился на 40 000 т в годовом выражении — объем сопоставим со снижением производства. ФТС весной перестала публиковать статистику внешней торговли, чтобы избежать «некорректных оценок и спекуляций». В первом полугодии 2021 г. показатель вырос на 16,5%, до 329 600 т в годовом выражении.

Россия экспортирует сладости прежде всего на Ближний Восток и в Юго-Восточную Азию. Источник издания напомнил, что после начала спецоперации несколько иностранных компаний, у которых было производство в России, отказались экспортировать продукцию этих заводов. О таких решениях ранее объявили Mars и Nestle: в первой компании отказались от комментариев, во второй не ответили на запрос издания.

Исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» Вячеслав Лашманкин пояснил, что экспорт снизился из-за проблем с логистикой, которые также осложнили ввоз в Россию сырья, упаковки и оборудования. По словам исполнительного директора «Русбренда» Алексея Поповичева, ситуация не отразилась на потреблении на внутреннем рынке: объемы сохранились за счет накопленных запасов сырья у производителей.

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В сети «Верный» изданию рассказали, что ассортимент сладостей начал незначительно сокращаться: например, Nestle вывела из продажи Nesquik и KitKat. Также производители сладкого с конца февраля — начала марта несколько раз поднимали отпускные цены на продукцию из-за подорожания ингредиентов, упаковки и логистики. Источник издания в отрасли отметил, что снижение объемов производства сладостей, вероятно, продолжится, несмотря на обещания властей найти способы открыть новые экспортные рынки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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