Минсельхоз сообщил о сокращении производства сладостей в России
Производство кондитерских изделий в России в январе — апреле снизилось на 3,4% до 1,2 млн т в годовом выражении, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию Минсельхоза. Эта категория стала единственной среди основных продуктов питания, в которой зафиксировано снижение производства.
Одной из причин такой тенденции стало уменьшение экспорта сладостей. Собеседник издания рассказал, что по итогам четырех месяцев года экспорт сладкого из России сократился на 40 000 т в годовом выражении — объем сопоставим со снижением производства. ФТС весной перестала публиковать статистику внешней торговли, чтобы избежать «некорректных оценок и спекуляций». В первом полугодии 2021 г. показатель вырос на 16,5%, до 329 600 т в годовом выражении.
Россия экспортирует сладости прежде всего на Ближний Восток и в Юго-Восточную Азию. Источник издания напомнил, что после начала спецоперации несколько иностранных компаний, у которых было производство в России, отказались экспортировать продукцию этих заводов. О таких решениях ранее объявили Mars и Nestle: в первой компании отказались от комментариев, во второй не ответили на запрос издания.
Исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» Вячеслав Лашманкин пояснил, что экспорт снизился из-за проблем с логистикой, которые также осложнили ввоз в Россию сырья, упаковки и оборудования. По словам исполнительного директора «Русбренда» Алексея Поповичева, ситуация не отразилась на потреблении на внутреннем рынке: объемы сохранились за счет накопленных запасов сырья у производителей.
В сети «Верный» изданию рассказали, что ассортимент сладостей начал незначительно сокращаться: например, Nestle вывела из продажи Nesquik и KitKat. Также производители сладкого с конца февраля — начала марта несколько раз поднимали отпускные цены на продукцию из-за подорожания ингредиентов, упаковки и логистики. Источник издания в отрасли отметил, что снижение объемов производства сладостей, вероятно, продолжится, несмотря на обещания властей найти способы открыть новые экспортные рынки.