Минсельхоз сообщил о сокращении производства сладостей в России

Россия экспортирует сладости прежде всего на Ближний Восток и в Юго-Восточную Азию. Источник издания напомнил, что после начала спецоперации несколько иностранных компаний, у которых было производство в России, отказались экспортировать продукцию этих заводов. О таких решениях ранее объявили Mars и Nestle: в первой компании отказались от комментариев, во второй не ответили на запрос издания.