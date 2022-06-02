Бесплатный фотобанк Pixabay ограничил доступ для пользователей из России

С начала спецоперации несколько сотен западных компаний ограничили деятельность на российском рынке или полностью ушли с него. Среди разработчиков ПО и производителей компьютерной техники продажи в России приостановили Intel, Dell, Canon, Samsung, HP, Epson, Microsoft, Cisco, Acer и др. Adobe разрешила продлевать лицензии на продукты действующим клиентам из России.