Бесплатный фотобанк Pixabay ограничил доступ для пользователей из России
Бесплатный сервис с изображениями Pixabay ограничил доступ для пользователей из России из-за спецоперации на Украине, говорится в сообщении на сайте сервиса.
«Pixabay больше не доступен в России», — указано на веб-странице.
Накануне австралийский сервис для графического дизайна Canva отключил доступ для российских пользователей. По данным издания The Sydney Morning Herald, под ограничения попадут 1,4 млн пользователей сервиса из России — менее 2% общего числа пользователей Canva.
С начала спецоперации несколько сотен западных компаний ограничили деятельность на российском рынке или полностью ушли с него. Среди разработчиков ПО и производителей компьютерной техники продажи в России приостановили Intel, Dell, Canon, Samsung, HP, Epson, Microsoft, Cisco, Acer и др. Adobe разрешила продлевать лицензии на продукты действующим клиентам из России.