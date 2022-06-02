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Бесплатный фотобанк Pixabay ограничил доступ для пользователей из России

Ведомости

Бесплатный сервис с изображениями Pixabay ограничил доступ для пользователей из России из-за спецоперации на Украине, говорится в сообщении на сайте сервиса.

«Pixabay больше не доступен в России», — указано на веб-странице.

Накануне австралийский сервис для графического дизайна Canva отключил доступ для российских пользователей. По данным издания The Sydney Morning Herald, под ограничения попадут 1,4 млн пользователей сервиса из России — менее 2% общего числа пользователей Canva.

С начала спецоперации несколько сотен западных компаний ограничили деятельность на российском рынке или полностью ушли с него. Среди разработчиков ПО и производителей компьютерной техники продажи в России приостановили Intel, Dell, Canon, Samsung, HP, Epson, Microsoft, Cisco, Acer и др. Adobe разрешила продлевать лицензии на продукты действующим клиентам из России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных