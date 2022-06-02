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Бизнес

Датский производитель счетчиков Kamstrup уйдет из России

Ведомости

Датская компания Kamstrup, специализирующаяся на производстве счетчиков электроэнергии и водоснабжения, приняла решение уйти из России и Белоруссии, передает издание Berlingske со ссылкой на представителя компании.

«Наш офис, сотрудники и местное сотрудничество с дилерами в настоящее время сворачиваются в соответствии с действующими правилами», — сообщила директор по коммуникациям Луиза Вестергаард-Хасен. Годовой оборот компании в России в 2021 г. составил 5-10 млн датских крон ($0,72-1,44 млн) при общей выручке в 2,4 млрд датских крон (около $340 млн).

Kamstrup была основана в 1946 г., имеет сотрудников более чем в 20 странах мира и сегодня принадлежит датской энергетической компании OK. В России компания продает счетчики электроэнергии Omnipower и счетчики воды и теплоснабжения Multical.

31 марта датские строительная компания Aarsleff и производитель окон Velux объявили об уходе с российского рынка. В пресс-службе Aarsleff отметили, что на это решение повлияли военные действия на территории Украины. Velux, в свою очередь, покидает не только российский, но и белорусский рынок.

Начало военной операции на Украине повлекло за собой масштабные экономические санкции со стороны западных стран. Иностранные компании начали приостанавливать свою деятельность в России и выходить из совместных предприятий. В числе предприятий, приостановивших свою деятельность, некоторые энергетические компании, разработчики ПО, автоконцерны, транспортно-логистические компании, производители чипов и видеокарт. По данным Йельского университета на 2 июня, таких компаний уже более 1000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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