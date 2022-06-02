Датский производитель счетчиков Kamstrup уйдет из России
Датская компания Kamstrup, специализирующаяся на производстве счетчиков электроэнергии и водоснабжения, приняла решение уйти из России и Белоруссии, передает издание Berlingske со ссылкой на представителя компании.
«Наш офис, сотрудники и местное сотрудничество с дилерами в настоящее время сворачиваются в соответствии с действующими правилами», — сообщила директор по коммуникациям Луиза Вестергаард-Хасен. Годовой оборот компании в России в 2021 г. составил 5-10 млн датских крон ($0,72-1,44 млн) при общей выручке в 2,4 млрд датских крон (около $340 млн).
Kamstrup была основана в 1946 г., имеет сотрудников более чем в 20 странах мира и сегодня принадлежит датской энергетической компании OK. В России компания продает счетчики электроэнергии Omnipower и счетчики воды и теплоснабжения Multical.
31 марта датские строительная компания Aarsleff и производитель окон Velux объявили об уходе с российского рынка. В пресс-службе Aarsleff отметили, что на это решение повлияли военные действия на территории Украины. Velux, в свою очередь, покидает не только российский, но и белорусский рынок.
Начало военной операции на Украине повлекло за собой масштабные экономические санкции со стороны западных стран. Иностранные компании начали приостанавливать свою деятельность в России и выходить из совместных предприятий. В числе предприятий, приостановивших свою деятельность, некоторые энергетические компании, разработчики ПО, автоконцерны, транспортно-логистические компании, производители чипов и видеокарт. По данным Йельского университета на 2 июня, таких компаний уже более 1000.