В АКИТ заявили о планах ввести гарантию на электронику по «серому» импорту

Он рассказал, что сейчас продавцы не дают гарантий, потому что это прерогатива производителей, однако у ритейлера есть право дать гарантию. Это означает, что торговые сети, которые дадут гарантию на технику, должны будут заключить договоры с сервисными центрами о том, что они будут принимать устройства на ремонт по гарантии. Она будет распространяться только на товары, которые ввезли в Россию по параллельному импорту или которые маркетплейсы сами закупили без согласия производителей.