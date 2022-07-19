В АКИТ заявили о планах ввести гарантию на электронику по «серому» импорту
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, входят «М.Видео», «Эльдорадо», «Ситилинк», «Все инструменты», Яндекс.Маркет», Ozon и DNS) дадут покупателям годовую гарантию на технику, ввезенную в Россию по параллельному импорту, сообщила газета «Известия» со ссылкой на президента АКИТ Артема Соколова.
Он рассказал, что сейчас продавцы не дают гарантий, потому что это прерогатива производителей, однако у ритейлера есть право дать гарантию. Это означает, что торговые сети, которые дадут гарантию на технику, должны будут заключить договоры с сервисными центрами о том, что они будут принимать устройства на ремонт по гарантии. Она будет распространяться только на товары, которые ввезли в Россию по параллельному импорту или которые маркетплейсы сами закупили без согласия производителей.
Параллельный импорт – это ввоз в страну товаров без согласия производителя или правообладателя. Продукция поступает покупателям не через официального дистрибутора, а через другие каналы. Ритейлерам разрешили использовать такой механизм после того, как зарубежные компании ушли из России или прекратили поставки в страну на фоне спецоперации на Украине.
В мае Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта, в который вошли более 50 категорий. Среди них, в частности, автомобили и запчасти таких марок, как Tesla,Toyota, Land Rover, Jaguar, Rolls-Royce; фармацевтическая продукция, бытовая техника – Miele, Dyson, Philips; смартфоны и техника – Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel, LG, Toshiba и др. В июле в перечень добавили продукцию Siemens, BMW и Lego.
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