Производитель лифтов Otis объявил о продаже бизнеса в России

28 июня финский производитель лифтов Kone объявил о продаже своего российского бизнеса местным топ-менеджерам и о полном уходе из России. Структура и стоимость сделки не разглашаются; ожидается, что она будет закрыта в четвертом квартале 2022 г. После этого российская компания будет работать самостоятельно под новым названием.