Производитель лифтов Otis объявил о продаже бизнеса в России
Американский производитель лифтов Otis заключил соглашение с Ice Development о продаже 100% доли компании в российском бизнесе, говорится в сообщении компании. Ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшее время.
«После передачи права собственности Ice Development планирует возобновить полноценное производство на производственной площадке Otis в Санкт-Петербурге под новым брендом», — добавили в компании.
В марте Otis прекратил прием заказов на новое оборудование и инвестиции вдеятельность в России. В компании отметили, что продажа бизнеса в России обеспечит более уверенное будущее местным коллегам, клиентам и акционерам компании.
Ice Development — это российская инвестиционная компания, которая специализируется на секторе недвижимости и осуществляет надзор за крупными проектами строительства жилья и реставрации зданий.
28 июня финский производитель лифтов Kone объявил о продаже своего российского бизнеса местным топ-менеджерам и о полном уходе из России. Структура и стоимость сделки не разглашаются; ожидается, что она будет закрыта в четвертом квартале 2022 г. После этого российская компания будет работать самостоятельно под новым названием.
Ранее Forbes сообщил, что в России образовался дефицит скоростных лифтов, потому что их производители, в том числе Kone и американский Otis, перестали принимать заказы от российских застройщиков. По данным Национального лифтового союза, Otis занимал 16% российского рынка лифтов — второе место после Щербинского лифтостроительного завода с долей в 20%.
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