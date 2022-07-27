Газета
Бизнес

Производитель лифтов Otis объявил о продаже бизнеса в России

Ведомости

Американский производитель лифтов Otis заключил соглашение с Ice Development о продаже 100% доли компании в российском бизнесе, говорится в сообщении компании. Ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшее время. 

«После передачи права собственности Ice Development планирует возобновить полноценное производство на производственной площадке Otis в Санкт-Петербурге под новым брендом», — добавили в компании.

В марте Otis прекратил прием заказов на новое оборудование и инвестиции вдеятельность в России. В компании отметили, что продажа бизнеса в России обеспечит более уверенное будущее местным коллегам, клиентам и акционерам компании. 

Ice Development — это российская инвестиционная компания, которая специализируется на секторе недвижимости и осуществляет надзор за крупными проектами строительства жилья и реставрации зданий. 

28 июня финский производитель лифтов Kone объявил о продаже своего российского бизнеса местным топ-менеджерам и о полном уходе из России. Структура и стоимость сделки не разглашаются; ожидается, что она будет закрыта в четвертом квартале 2022 г. После этого российская компания будет работать самостоятельно под новым названием. 

Ранее Forbes сообщил, что в России образовался дефицит скоростных лифтов, потому что их производители, в том числе Kone и американский Otis, перестали принимать заказы от российских застройщиков. По данным Национального лифтового союза, Otis занимал 16% российского рынка лифтов — второе место после Щербинского лифтостроительного завода с долей в 20%. 

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнес

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных