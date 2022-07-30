«Газпром» прекратил поставлять газ в Латвию
«Сегодня ПАО «Газпром» прекратило поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки, в связи с нарушением условий отбора газа», — говорится в сообщении.
1 апреля Россия приняла решение принимать платежи за газ только в рублях. В мае комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии отказалась выдавать основному оператору газотранспортной системы республики Latvijas gaze специальное разрешения для оплаты газа в рублях.
На этой неделе глава Latvijas gaze Айгарс Калвитис подтвердил, что компания продолжает закупать российский газ через посредника, передавал портал Delfi. Он отметил, что оплата происходит не в рублях, а в евро. «Latvijas gaze сейчас приобретает газ, но мы не покупаем газ у "Газпрома", потому что не можем рассчитаться с "Газпромом". У нас есть другой поставщик», — пояснил Калвитис.
В середине июля сейм Латвии утвердил поправки в закон «Об энергетике», которые запрещают поставки природного газа из России с 1 января 2023 г. Латвия приняла решение отказаться от российского газа в ответ на военную спецоперацию на Украине.