«Газпром» прекратил поставлять газ в Латвию

На этой неделе глава Latvijas gaze Айгарс Калвитис подтвердил, что компания продолжает закупать российский газ через посредника, передавал портал Delfi. Он отметил, что оплата происходит не в рублях, а в евро. «Latvijas gaze сейчас приобретает газ, но мы не покупаем газ у "Газпрома", потому что не можем рассчитаться с "Газпромом". У нас есть другой поставщик», — пояснил Калвитис.