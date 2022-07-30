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«Газпром» прекратил поставлять газ в Латвию

Ведомости

«Газпром» в субботу прекратил поставлять газ в Латвию в рамках июльской заявки из-за нарушений условий отбора газа, сообщили в пресс-службе компании.

«Сегодня ПАО «Газпром» прекратило поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки, в связи с нарушением условий отбора газа», — говорится в сообщении.

1 апреля Россия приняла решение принимать платежи за газ только в рублях. В мае комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии отказалась выдавать основному оператору газотранспортной системы республики Latvijas gaze специальное разрешения для оплаты газа в рублях.

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На этой неделе глава Latvijas gaze Айгарс Калвитис подтвердил, что компания продолжает закупать российский газ через посредника, передавал портал Delfi. Он отметил, что оплата происходит не в рублях, а в евро. «Latvijas gaze сейчас приобретает газ, но мы не покупаем газ у "Газпрома", потому что не можем рассчитаться с "Газпромом". У нас есть другой поставщик», — пояснил Калвитис.

В середине июля сейм Латвии утвердил поправки в закон «Об энергетике», которые запрещают поставки природного газа из России с 1 января 2023 г. Латвия приняла решение отказаться от российского газа в ответ на военную спецоперацию на Украине. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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