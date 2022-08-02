«Лукойл» предложил выкупить у держателей еврооблигации на $6,3 млрд
В компании уточнили, что еврооблигации будут выкуплены исключительно с целью их погашения. В обосновании предложения сказано, что российские держатели облигаций не могут получать платежи через международные клиринговые системы из-за законодательных ограничений, а для осуществления выплат для инвесторов из зарубежных стран необходима специальная лицензия от правительства России, и гарантий относительно ее получения у компании нет. «Даже если «Лукойл» получит такую лицензию, то лицензия, скорее всего, позволит осуществлять платежи через международные клиринговые системы в размере суммы, причитающейся только иностранным держателям облигаций, а не всей суммы в рамках обслуживания облигаций, что может привести к наступлению дефолта», – говорится в сообщении компании.
Также в «Лукойле» отмечают, что возможны дальнейшие изменения в законодательстве России, которые не позволят выполнять обязательства, и существует риск невыполнения своих обязательств посредниками. «По состоянию на сегодняшний день «Лукойл» располагает достаточными денежными средствами для приобретения всех без исключения находящихся в обращении Облигаций в течение настоящего периода неопределенности, что соответствует текущим целям финансовой политики «Лукойла», – уточняют в компании.
Размер предлагаемой суммы выкупа в расчете на каждую $1 000 будет обсуждаться индивидуально, добавили в «Лукойле».
Компания планирует выкупить выпущенные LUKOIL International Finance B.V. облигации на сумму $1,5 млрд со сроком погашения в 2023 г. и $1 млрд со сроком погашения в 2026 г., облигации LUKOIL Capital DAC на сумму $1,15 млрд со сроком погашения в 2027 г. и $1,15 млрд со сроком погашения в 2031 г., LUKOIL Securities B.V. на $1,5 млрд со сроком погашения в 2030 г.
5 мая «Лукойл» направил уведомления о прекращении листинга депозитарных расписок на иностранных биржах. 16 мая совет директоров компании рекомендовал собранию акционеров не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2021 г. и оставить чистую прибыль за последний квартал года нераспределенной.