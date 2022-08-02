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Бизнес

«Лукойл» предложил выкупить у держателей еврооблигации на $6,3 млрд

Ведомости

Российская нефтегазовая компания «Лукойл» может выкупить пять выпусков еврооблигаций на сумму $6,3 млрд, следует из сообщения компании. «Лукойл» предложил держателям обратится в i2 Capital Markets Ltd или LUKOIL Securities Limited для организации сделки.

В компании уточнили, что еврооблигации будут выкуплены исключительно с целью их погашения. В обосновании предложения сказано, что российские держатели облигаций не могут получать платежи через международные клиринговые системы из-за законодательных ограничений, а для осуществления выплат для инвесторов из зарубежных стран необходима специальная лицензия от правительства России, и гарантий относительно ее получения у компании нет. «Даже если «Лукойл» получит такую лицензию, то лицензия, скорее всего, позволит осуществлять платежи через международные клиринговые системы в размере суммы, причитающейся только иностранным держателям облигаций, а не всей суммы в рамках обслуживания облигаций, что может привести к наступлению дефолта», – говорится в сообщении компании.

Также в «Лукойле» отмечают, что возможны дальнейшие изменения в законодательстве России, которые не позволят выполнять обязательства, и существует риск невыполнения своих обязательств посредниками. «По состоянию на сегодняшний день «Лукойл» располагает достаточными денежными средствами для приобретения всех без исключения находящихся в обращении Облигаций в течение настоящего периода неопределенности, что соответствует текущим целям финансовой политики «Лукойла», – уточняют в компании.

Размер предлагаемой суммы выкупа в расчете на каждую $1 000 будет обсуждаться индивидуально, добавили в «Лукойле».

Компания планирует выкупить выпущенные LUKOIL International Finance B.V. облигации на сумму $1,5 млрд со сроком погашения в 2023 г. и $1 млрд со сроком погашения в 2026 г., облигации LUKOIL Capital DAC на сумму $1,15 млрд со сроком погашения в 2027 г. и $1,15 млрд со сроком погашения в 2031 г., LUKOIL Securities B.V. на $1,5 млрд со сроком погашения в 2030 г.

5 мая «Лукойл» направил уведомления о прекращении листинга депозитарных расписок на иностранных биржах. 16 мая совет директоров компании рекомендовал собранию акционеров не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2021 г. и оставить чистую прибыль за последний квартал года нераспределенной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных