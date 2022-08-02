«Лукойл» предложил выкупить у держателей еврооблигации на $6,3 млрд

В компании уточнили, что еврооблигации будут выкуплены исключительно с целью их погашения. В обосновании предложения сказано, что российские держатели облигаций не могут получать платежи через международные клиринговые системы из-за законодательных ограничений, а для осуществления выплат для инвесторов из зарубежных стран необходима специальная лицензия от правительства России, и гарантий относительно ее получения у компании нет. «Даже если «Лукойл» получит такую лицензию, то лицензия, скорее всего, позволит осуществлять платежи через международные клиринговые системы в размере суммы, причитающейся только иностранным держателям облигаций, а не всей суммы в рамках обслуживания облигаций, что может привести к наступлению дефолта», – говорится в сообщении компании.