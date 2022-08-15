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«Коммерсантъ» узнал о возможном дефиците премиальных наушников в России

Ведомости

Поставки накладных премиальных наушников от Sennheiser, Marshall, Sony и др. после начала специальной военной операции на Украине прекратились, об этом газете «Коммерсантъ» сообщили дистрибуторы электроники. Газета пишет, что запас наушников премиум-сегмента может иссякнуть к концу сентября, если поставки не возобновятся.

«Мы регулярно получаем запросы от клиентов на поставки наушников JBL, Sony и др. С новыми поставками проблемы, полки постепенно пустеют», – сообщила руководитель направления «Аксессуары» в diHouse (входит в группу компаний «Ланит») Ольга Полоновская. Но в сетях комментировать возможные проблемы с поставками не стали. В частности, в «Ситилинке» отметили лишь, что продажи накладных наушников в натуральном выражении остаются на том же уровне, что и год назад.

JBL, Bose, Harman Kardon закрыли российские представительства после начала СВО, другие вендоры еще не сообщали об аналогичных решениях, но перестали отгружать товар. Среди последних – Marshall, Sennheiser, Samsung, Sony, говорят в «Марвел-дистрибуции». Сейчас пустую нишу пытаются занять китайские производители. К примеру, китайский бренд Edifier уже старается занять место Marshall, Sennheiser и др. компаний, рассказала директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion Татьяна Скокова.

При этом в российских маркетплейсах утверждают, что никакого дефицита не ожидается благодаря параллельному импорту. «Поставки наушников и другой аудиотехники от международных брендов продолжаются. Мы не только не ожидаем их дефицита, но и планируем расширить представленность этого сегмента благодаря сотрудничеству с официальными дистрибуторами по параллельному импорту», – подчеркнул представитель Wildberries. Но это может усугубить ситуацию с присутствием на рынке поддельных товаров, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных