«Коммерсантъ» узнал о возможном дефиците премиальных наушников в России

При этом в российских маркетплейсах утверждают, что никакого дефицита не ожидается благодаря параллельному импорту. «Поставки наушников и другой аудиотехники от международных брендов продолжаются. Мы не только не ожидаем их дефицита, но и планируем расширить представленность этого сегмента благодаря сотрудничеству с официальными дистрибуторами по параллельному импорту», – подчеркнул представитель Wildberries. Но это может усугубить ситуацию с присутствием на рынке поддельных товаров, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.