Портфель заказов «Рособоронэкспорта» достиг 3 трлн рублей
Портфель заказов «Рособоронэкспорта» составляет порядка 3 трлн руб., с начала года новых экспортных контрактов заключили на 1 трлн руб., сообщил гендиректор «Ростеха» (куда входит «Рособоронэкспорт») Сергей Чемезов на открытии форума «Армия–2022».
«В текущем году мы уже подписали контрактные документы с зарубежными заказчиками на сумму более 1 трлн руб. Эта цифра превышает некоторые годовые показатели за последние десять лет», – рассказал он.
Чемезов уточнил, что 40% от суммы всех контрактов приходится на авиацию, 30% – на средства противовоздушной обороны (ПВО), остальное – на технику сухопутных войск и Военно-морской флот (ВМФ) России.
В форуме «Армия-2022», который пройдет с 15 по 21 августа, примут участие военные делегации из 72 стран. Накануне в Кремле сообщили, что в церемонии открытия военно-технического форума «Армия–2022» и «Армейских международных игр – 2022» примет участие президент России Владимир Путин. Сегодня, как ожидается, он посетит выставочные площадки перспективных образцов военной техники в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот».
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