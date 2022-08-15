Портфель заказов «Рособоронэкспорта» достиг 3 трлн рублей

В форуме «Армия-2022», который пройдет с 15 по 21 августа, примут участие военные делегации из 72 стран. Накануне в Кремле сообщили, что в церемонии открытия военно-технического форума «Армия–2022» и «Армейских международных игр – 2022» примет участие президент России Владимир Путин. Сегодня, как ожидается, он посетит выставочные площадки перспективных образцов военной техники в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот».