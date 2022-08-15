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Портфель заказов «Рособоронэкспорта» достиг 3 трлн рублей

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Портфель заказов «Рособоронэкспорта» составляет порядка 3 трлн руб., с начала года новых экспортных контрактов заключили на 1 трлн руб., сообщил гендиректор «Ростеха» (куда входит «Рособоронэкспорт») Сергей Чемезов на открытии форума «Армия–2022».

«В текущем году мы уже подписали контрактные документы с зарубежными заказчиками на сумму более 1 трлн руб. Эта цифра превышает некоторые годовые показатели за последние десять лет», – рассказал он.

Чемезов уточнил, что 40% от суммы всех контрактов приходится на авиацию, 30% – на средства противовоздушной обороны (ПВО), остальное – на технику сухопутных войск и Военно-морской флот (ВМФ) России.

В форуме «Армия-2022», который пройдет с 15 по 21 августа, примут участие военные делегации из 72 стран. Накануне в Кремле сообщили, что в церемонии открытия военно-технического форума «Армия–2022» и «Армейских международных игр – 2022» примет участие президент России Владимир Путин. Сегодня, как ожидается, он посетит выставочные площадки перспективных образцов военной техники в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных