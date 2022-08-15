Wildberries сменил название сайта на «Ягодки»
Маркетплейс Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное «Ягодки». Теперь на главной странице сайта расположено новое русскоязычное название, но ссылка, ведущая на нее, осталась без изменений.
7 июня на форуме «Неделя российского ритейла» глава Wildberries Татьяна Бакальчук не исключила, что компания подумает о возможности ребрендинга названия на русском языке.
«Я не могу обещать, что мы сделаем ребрендинг. Подумаем», – подчеркивала Бакальчук (цитата по ТАСС).
Таким образом она ответила на замечание министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, который в ходе дискуссии на форуме отметил, что в ритейле и промышленности – засилье иностранных наименований. Представители бизнеса, в свою очередь, отмечали, что иностранные названия в товарах способствуют их более активным продажам из-за сложившейся в обществе традиции воспринимать иностранные названия как более престижные.
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