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Wildberries сменил название сайта на «Ягодки»

Ведомости

Маркетплейс Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное «Ягодки». Теперь на главной странице сайта расположено новое русскоязычное название, но ссылка, ведущая на нее, осталась без изменений.

7 июня на форуме «Неделя российского ритейла» глава Wildberries Татьяна Бакальчук не исключила, что компания подумает о возможности ребрендинга названия на русском языке.

«Я не могу обещать, что мы сделаем ребрендинг. Подумаем», – подчеркивала Бакальчук (цитата по ТАСС).

Таким образом она ответила на замечание министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, который в ходе дискуссии на форуме отметил, что в ритейле и промышленности – засилье иностранных наименований. Представители бизнеса, в свою очередь, отмечали, что иностранные названия в товарах способствуют их более активным продажам из-за сложившейся в обществе традиции воспринимать иностранные названия как более престижные.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных