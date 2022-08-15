Wildberries сменил название сайта на «Ягодки»

Таким образом она ответила на замечание министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, который в ходе дискуссии на форуме отметил, что в ритейле и промышленности – засилье иностранных наименований. Представители бизнеса, в свою очередь, отмечали, что иностранные названия в товарах способствуют их более активным продажам из-за сложившейся в обществе традиции воспринимать иностранные названия как более престижные.