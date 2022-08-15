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«Рособоронэкспорт» поставил за рубеж вооружения на $5,4 млрд с начала года

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«Рособоронэкспорт» поставил иностранным покупателям вооружения на $5,4 млрд в этом году, до конца года планируется поставить вооружения еще на такую же сумму, сообщил глава государственной компании Александр Михеев.

«Ответственно заявляю, что "Рособоронэкспорт" выполняет свои обязательства в рамках исполняемых контрактов в этом году. На сегодняшний день мы отгрузили технику нашим партнерам на сумму более $5,4 млрд. До конца года мы планируем примерно на такую же сумму отгрузить в соответствии с утвержденным планом», — рассказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Также он отметил, что Россия сейчас продолжает подписывать новые контракты на поставку вооружений. В данный момент портфель заказов составляет $52,9 млрд. По его словам, спрос на российскую технику «продолжает быть устойчивым», несмотря на проведение специальной военной операции на Украине и санкции стран Запада.

Михеев добавил, что Россия ушла от платежей через SWIFT, а также евро и долларов в рамках расчета по военно-техническому сотрудничеству (ВТС). По его словам, Россия сейчас имеет более гибкую систему расчетов, которая реализуется с использованием механизмов банков партнеров и замкнутой валютной схемы. «Мы сегодня работаем с индийскими рупиями, китайскими юанями, работаем с рублями», — отметил он.

Несмотря на это, Россия, по его словам, испытывает сильное давление от стран Запада. «Доходит до абсурда — не разрешают нашим кораблям заходить в порты, осуществлять докировку, сопровождение, портовое обслуживание», — заявил глава «Рособоронэкспорта». Он считает, что система ВТС сейчас проходит проверку на прочность.

Ранее гендиректор «Ростеха» (куда входит «Рособоронэкспорт») Сергей Чемезов сообщил, что портфель заказов «Рособоронэкспорта» составляет порядка 3 трлн руб., с начала года новых экспортных контрактов заключили на 1 трлн руб. Он уточнил, что 40% от суммы всех контрактов приходится на авиацию, 30% — на средства противовоздушной обороны (ПВО), остальное – на технику сухопутных войск и морской флот.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных