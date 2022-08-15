«Рособоронэкспорт» поставил за рубеж вооружения на $5,4 млрд с начала года

«Ответственно заявляю, что "Рособоронэкспорт" выполняет свои обязательства в рамках исполняемых контрактов в этом году. На сегодняшний день мы отгрузили технику нашим партнерам на сумму более $5,4 млрд. До конца года мы планируем примерно на такую же сумму отгрузить в соответствии с утвержденным планом», — рассказал он (цитата по «Интерфаксу»).