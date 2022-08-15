«Рособоронэкспорт» поставил за рубеж вооружения на $5,4 млрд с начала года
«Рособоронэкспорт» поставил иностранным покупателям вооружения на $5,4 млрд в этом году, до конца года планируется поставить вооружения еще на такую же сумму, сообщил глава государственной компании Александр Михеев.
«Ответственно заявляю, что "Рособоронэкспорт" выполняет свои обязательства в рамках исполняемых контрактов в этом году. На сегодняшний день мы отгрузили технику нашим партнерам на сумму более $5,4 млрд. До конца года мы планируем примерно на такую же сумму отгрузить в соответствии с утвержденным планом», — рассказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Также он отметил, что Россия сейчас продолжает подписывать новые контракты на поставку вооружений. В данный момент портфель заказов составляет $52,9 млрд. По его словам, спрос на российскую технику «продолжает быть устойчивым», несмотря на проведение специальной военной операции на Украине и санкции стран Запада.
Михеев добавил, что Россия ушла от платежей через SWIFT, а также евро и долларов в рамках расчета по военно-техническому сотрудничеству (ВТС). По его словам, Россия сейчас имеет более гибкую систему расчетов, которая реализуется с использованием механизмов банков партнеров и замкнутой валютной схемы. «Мы сегодня работаем с индийскими рупиями, китайскими юанями, работаем с рублями», — отметил он.
Несмотря на это, Россия, по его словам, испытывает сильное давление от стран Запада. «Доходит до абсурда — не разрешают нашим кораблям заходить в порты, осуществлять докировку, сопровождение, портовое обслуживание», — заявил глава «Рособоронэкспорта». Он считает, что система ВТС сейчас проходит проверку на прочность.
Ранее гендиректор «Ростеха» (куда входит «Рособоронэкспорт») Сергей Чемезов сообщил, что портфель заказов «Рособоронэкспорта» составляет порядка 3 трлн руб., с начала года новых экспортных контрактов заключили на 1 трлн руб. Он уточнил, что 40% от суммы всех контрактов приходится на авиацию, 30% — на средства противовоздушной обороны (ПВО), остальное – на технику сухопутных войск и морской флот.
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