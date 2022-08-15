IKEA завершила онлайн-распродажу в России
Сеть магазинов товаров для дома IKEA завершила онлайн-распродажу в России, говорится на сайте ритейлера.
«Мы завершили онлайн-продажу товаров ИКЕА для наших покупателей, а также для корпоративных клиентов. Корзина, список покупок и личный кабинет на сайте недоступны», – говорится в сообщении.
Ритейлер уточняет, что магазины останутся закрытыми и будут работать только на выдачу оформленных заказов, на обмен и возврат товаров. Все сделанные заказы IKEA пообещала доставить до конца сентября.
4 марта IKEA временно закрыла свои магазины в России на фоне спецоперации на Украине и логистических проблем. В середине июня стало известно, что компания ищет покупателей на свои четыре завода в России, а также сокращает сотрудников и распродает остатки товаров.
Распродажа для сотрудников прошла в конце июня в магазинах сети. 5 июля стартовала онлайн-распродажа для клиентов. Покупатели неоднократно жаловались на сбои в работе сайта. Трудности возникли из-за большого количества желающих купить продукцию IKEA. Чтобы решить проблему, компания ограничила число людей, которые одновременно могут находиться на сайте и совершать покупки, и ввела онлайн-очередь.
Ранее в социальных сетях появилась информация, что шведский ритейлер планирует возобновить работу в России. Позже в пресс-службе опровергли эти сведения и уточнили, что сейчас варианты по возобновлению работы не рассматриваются.