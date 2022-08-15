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IKEA завершила онлайн-распродажу в России

Ведомости

Сеть магазинов товаров для дома IKEA завершила онлайн-распродажу в России, говорится на сайте ритейлера.

«Мы завершили онлайн-продажу товаров ИКЕА для наших покупателей, а также для корпоративных клиентов. Корзина, список покупок и личный кабинет на сайте недоступны», – говорится в сообщении.

Ритейлер уточняет, что магазины останутся закрытыми и будут работать только на выдачу оформленных заказов, на обмен и возврат товаров. Все сделанные заказы IKEA пообещала доставить до конца сентября.

4 марта IKEA временно закрыла свои магазины в России на фоне спецоперации на Украине и логистических проблем. В середине июня стало известно, что компания ищет покупателей на свои четыре завода в России, а также сокращает сотрудников и распродает остатки товаров.

Распродажа для сотрудников прошла в конце июня в магазинах сети. 5 июля стартовала онлайн-распродажа для клиентов. Покупатели неоднократно жаловались на сбои в работе сайта. Трудности возникли из-за большого количества желающих купить продукцию IKEA. Чтобы решить проблему, компания ограничила число людей, которые одновременно могут находиться на сайте и совершать покупки, и ввела онлайн-очередь.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что шведский ритейлер планирует возобновить работу в России. Позже в пресс-службе опровергли эти сведения и уточнили, что сейчас варианты по возобновлению работы не рассматриваются.

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Ранее по теме: Профсоюз: завод IKEA в Ленобласти возобновит работу в сентябре

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных