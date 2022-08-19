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«Рособоронэкспорт» планирует подписать экспортные контракты на $14,5 млрд

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«Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») в ходе прошедшего военно-технического форума «Армия-2022» заключил несколько экспортных контрактов, а также «создал задел» для подписания новых контрактов на общую сумму $14,5 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева.

«Мы провели более 70 переговоров, в ходе которых обсудили различные вопросы военно-технического сотрудничества с представителями 30 стран-партнеров. Заключили несколько экспортных контрактов, а также создали задел для подписания контрактных документов на сумму более $14,5 млрд», — заявил Михеев.

16 августа Минобороны в рамках этого форума подписало 29 госконтрактов с 26 предприятиями на сумму более 500 млрд руб. В число контрактов вошли поставки ракет для комплексов «Искандер-М», снарядов для реактивной системы залпового огня «Смерч», сверхзвуковых противокорабельных ракет «Оникс», межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» и другое.

Кроме того, на «Армии-2022» побывал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который высоко оценил уровень обороноспособности России, осмотрев технику в парке «Патриот». В частности, политик увидел боевые модули «Бумеранг-Буревестник», «Тайфун-У-БМ», «Тайфун-ВДВ-БМ», а также дистанционно управляемые боевые модули бронетанковой и военной автомобильной техники, в числе которых «Кинжал», «Эпоха» и «Курганец-БМ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных