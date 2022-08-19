«Рособоронэкспорт» планирует подписать экспортные контракты на $14,5 млрд
«Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») в ходе прошедшего военно-технического форума «Армия-2022» заключил несколько экспортных контрактов, а также «создал задел» для подписания новых контрактов на общую сумму $14,5 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева.
«Мы провели более 70 переговоров, в ходе которых обсудили различные вопросы военно-технического сотрудничества с представителями 30 стран-партнеров. Заключили несколько экспортных контрактов, а также создали задел для подписания контрактных документов на сумму более $14,5 млрд», — заявил Михеев.
16 августа Минобороны в рамках этого форума подписало 29 госконтрактов с 26 предприятиями на сумму более 500 млрд руб. В число контрактов вошли поставки ракет для комплексов «Искандер-М», снарядов для реактивной системы залпового огня «Смерч», сверхзвуковых противокорабельных ракет «Оникс», межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» и другое.
Кроме того, на «Армии-2022» побывал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который высоко оценил уровень обороноспособности России, осмотрев технику в парке «Патриот». В частности, политик увидел боевые модули «Бумеранг-Буревестник», «Тайфун-У-БМ», «Тайфун-ВДВ-БМ», а также дистанционно управляемые боевые модули бронетанковой и военной автомобильной техники, в числе которых «Кинжал», «Эпоха» и «Курганец-БМ».
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