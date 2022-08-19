«Рособоронэкспорт» планирует подписать экспортные контракты на $14,5 млрд

Кроме того, на «Армии-2022» побывал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который высоко оценил уровень обороноспособности России, осмотрев технику в парке «Патриот». В частности, политик увидел боевые модули «Бумеранг-Буревестник», «Тайфун-У-БМ», «Тайфун-ВДВ-БМ», а также дистанционно управляемые боевые модули бронетанковой и военной автомобильной техники, в числе которых «Кинжал», «Эпоха» и «Курганец-БМ».