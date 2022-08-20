«Коммерсантъ»: цены операторов могут вырасти по итогам года на 18%

В компании «Обит» рассказали, что операторам в этом году приходится увеличивать расходы на технологическую базу, персонал и сетевую инфраструктуру, бизнес столкнулся с необходимостью импортозамещения и усложнившейся логистикой ряда оборудования и комплектующих. По мнению аналитика Райффайзенбанка Сергея Либина, операторы стремятся увеличить средний чек, для чего вводят новые тарифы и повышают цены на дополнительные услуги. Средний чек при этом вырастет меньше, чем инфляция, а рост расходов может опережать рост выручки, считает Либин.