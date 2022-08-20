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«Коммерсантъ»: цены операторов могут вырасти по итогам года на 18%

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Услуги мобильной и широкополосной связи могут подорожать по итогам года на 15-18%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз TelecomDaily. За первое полугодие цены операторов выросли на 10%.

В частности, МТС поднял цены на большинство мобильных тарифов на 20–60 руб., архивные тарифы подорожали на 9% (60 руб.). Оператор связывает изменение прайса с растущими затратами на содержание и строительство сетей, удорожанием электроэнергии и услуг подрядчиков. 

Компания «Ростелеком» за шесть месяцев 2022 г. повысила цены на услуги домашнего интернета в среднем на 2,5%, «ЭР-Телеком» (бренд «Дом.ру») — на 10–15%.

В «Вымпелкоме» (сотовый оператор« Билайн») изданию рассказали заявили, что не повышают цены «выше обозначенных регуляторами значений». Оператор «Мотив», работающий в Свердловской и Курганской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, заявил об увеличении цен на 5–10%. 

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В компании «Обит» рассказали, что операторам в этом году приходится увеличивать расходы на технологическую базу, персонал и сетевую инфраструктуру, бизнес столкнулся с необходимостью импортозамещения и усложнившейся логистикой ряда оборудования и комплектующих. По мнению аналитика Райффайзенбанка Сергея Либина, операторы стремятся увеличить средний чек, для чего вводят новые тарифы и повышают цены на дополнительные услуги. Средний чек при этом вырастет меньше, чем инфляция, а рост расходов может опережать рост выручки, считает Либин.

20 апреля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала методические рекомендации операторам связи, по которым они могут повышать цены с учетом текущей инфляции. Компании должны уведомлять ФАС о повышении цен минимум за две недели. 

22 июня министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев пообещал, что тарифы на сотовую связь в России не вырастут выше уровня инфляции, что было зафиксировано в совместном решении с ФАС. Он добавил, что на фоне закредитованности издержки сотовых операторов действительно растут.

«Мегафон» в апреле повысил цены примерно на 30 руб. на тарифы линейки «Без переплат» в нескольких регионах из-за роста расходов компании на предоставление услуг и сохранение высокого качества связи, МТС повысил цены на 30-50% на «Нетариф» и «Нетариф Джуниор» в нескольких регионах, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на компании. 

В конце июня оператор Tele2 пересмотрел решение о резком повышении цен на безлимитные тарифы, стоимость будет повышена с учетом индекса потребительских цен – не более чем на 50 руб., сообщили в Минцифры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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