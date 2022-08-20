«Коммерсантъ»: цены операторов могут вырасти по итогам года на 18%
Услуги мобильной и широкополосной связи могут подорожать по итогам года на 15-18%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз TelecomDaily. За первое полугодие цены операторов выросли на 10%.
В частности, МТС поднял цены на большинство мобильных тарифов на 20–60 руб., архивные тарифы подорожали на 9% (60 руб.). Оператор связывает изменение прайса с растущими затратами на содержание и строительство сетей, удорожанием электроэнергии и услуг подрядчиков.
Компания «Ростелеком» за шесть месяцев 2022 г. повысила цены на услуги домашнего интернета в среднем на 2,5%, «ЭР-Телеком» (бренд «Дом.ру») — на 10–15%.
В «Вымпелкоме» (сотовый оператор« Билайн») изданию рассказали заявили, что не повышают цены «выше обозначенных регуляторами значений». Оператор «Мотив», работающий в Свердловской и Курганской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, заявил об увеличении цен на 5–10%.
В компании «Обит» рассказали, что операторам в этом году приходится увеличивать расходы на технологическую базу, персонал и сетевую инфраструктуру, бизнес столкнулся с необходимостью импортозамещения и усложнившейся логистикой ряда оборудования и комплектующих. По мнению аналитика Райффайзенбанка Сергея Либина, операторы стремятся увеличить средний чек, для чего вводят новые тарифы и повышают цены на дополнительные услуги. Средний чек при этом вырастет меньше, чем инфляция, а рост расходов может опережать рост выручки, считает Либин.
20 апреля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала методические рекомендации операторам связи, по которым они могут повышать цены с учетом текущей инфляции. Компании должны уведомлять ФАС о повышении цен минимум за две недели.
22 июня министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев пообещал, что тарифы на сотовую связь в России не вырастут выше уровня инфляции, что было зафиксировано в совместном решении с ФАС. Он добавил, что на фоне закредитованности издержки сотовых операторов действительно растут.
«Мегафон» в апреле повысил цены примерно на 30 руб. на тарифы линейки «Без переплат» в нескольких регионах из-за роста расходов компании на предоставление услуг и сохранение высокого качества связи, МТС повысил цены на 30-50% на «Нетариф» и «Нетариф Джуниор» в нескольких регионах, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на компании.
В конце июня оператор Tele2 пересмотрел решение о резком повышении цен на безлимитные тарифы, стоимость будет повышена с учетом индекса потребительских цен – не более чем на 50 руб., сообщили в Минцифры.