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Банкротство оператора «Северного потока – 2» приостановлено до января 2023 года

Ведомости

Банкротство оператора газопровода «Северный поток – 2» компании Nord Stream 2 AG приостановили на четыре месяца – до 10 января 2023 г., сообщается на сайте Швейцарского официального бюллетеня коммерческой деятельности.

Решение было принято по запросу Nord Stream 2 AG. «Заявителю было предоставлено продление моратория на реструктуризацию долга», – говорится в сообщении.

В мае «Интерфакс» сообщал, что суд кантона Цуг в Швейцарии приостановил банкротство компании-оператора.

Процедура сертификации Nord Stream 2 AG, швейцарской «дочки» «Газпрома», началась после завершения строительства газопровода в сентябре 2021 г. Но уже в ноябре Федеральное сетевое агентство Германии приостановило процесс сертификации, сославшись на требования немецкого законодательства – компания должна быть «организована в юридической форме» согласно правовым нормам государства.

26 января «Газпром» сообщил, что Nord Stream 2 AG учредила компанию Gas for Europe GmbH с головным офисом в городе Шверин. 22 февраля процесс был вновь остановлен на фоне признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. 23 апреля США ввели санкции против Nord Stream 2 AG и должностных лиц компании, также минфин США обязал инвесторов до 2 марта завершить сделки с оператором газопровода и контролируемыми им компаниями.

1 марта Reuters сообщил, что Nord Stream 2 AG рассматривает возможность подать на банкротство.

«Северный поток – 2» суммарной мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит по дну Балтийского моря от компрессорной станции «Славянская» в Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных