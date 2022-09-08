Банкротство оператора «Северного потока – 2» приостановлено до января 2023 года
Банкротство оператора газопровода «Северный поток – 2» компании Nord Stream 2 AG приостановили на четыре месяца – до 10 января 2023 г., сообщается на сайте Швейцарского официального бюллетеня коммерческой деятельности.
Решение было принято по запросу Nord Stream 2 AG. «Заявителю было предоставлено продление моратория на реструктуризацию долга», – говорится в сообщении.
В мае «Интерфакс» сообщал, что суд кантона Цуг в Швейцарии приостановил банкротство компании-оператора.
Процедура сертификации Nord Stream 2 AG, швейцарской «дочки» «Газпрома», началась после завершения строительства газопровода в сентябре 2021 г. Но уже в ноябре Федеральное сетевое агентство Германии приостановило процесс сертификации, сославшись на требования немецкого законодательства – компания должна быть «организована в юридической форме» согласно правовым нормам государства.
26 января «Газпром» сообщил, что Nord Stream 2 AG учредила компанию Gas for Europe GmbH с головным офисом в городе Шверин. 22 февраля процесс был вновь остановлен на фоне признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. 23 апреля США ввели санкции против Nord Stream 2 AG и должностных лиц компании, также минфин США обязал инвесторов до 2 марта завершить сделки с оператором газопровода и контролируемыми им компаниями.
1 марта Reuters сообщил, что Nord Stream 2 AG рассматривает возможность подать на банкротство.
«Северный поток – 2» суммарной мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит по дну Балтийского моря от компрессорной станции «Славянская» в Ленинградской области до балтийского побережья Германии.