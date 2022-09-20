Поставки газа по «Силе Сибири» приостановят с 22 по 29 сентября

Согласно действующему контракту, «Газпром» должен поставить по «Силе Сибири» 15,6 млрд куб. м газа в этом году, или 43 млн куб. м в сутки. Пока что это значительно ниже проектной мощности трубопровода в 38 млрд куб. м в год. Выйти на эти объемы планируется после ввода в эксплуатацию Ковыктинского месторождения к 2024 г.