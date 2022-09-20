Поставки газа по «Силе Сибири» приостановят с 22 по 29 сентября
Поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири» будут приостановлены на неделю, с 22 по 29 сентября, для проведения профилактических работ, об этом сообщили в пресс-службе «Газпрома».
«С 22 по 29 сентября на газопроводе “Сила Сибири” пройдут плановые профилактические работы. На этот период транспортировка газа будет временно приостановлена», — сказано в сообщении.
В компании напомнили, что в соответствии с договоренностью между «Газпромом» и китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем газопровода «Сила Сибири» проводится два раза в год, весной и осенью.
После начала специальной военной операции на Украине и введения санкций на российские энергоносители Россия переориентировала поставки на Восток. В начале августа «Газпром» сообщил, что за первые семь месяцев 2022 г. объемы поставок газа в Китай увеличились на 60,9%. А 24 июля компания зафиксировала суточный рекорд экспорта газа из России в Китай по трубопроводу «Сила Сибири». Тогда «Газпром» сообщил, что поставки газа в июле шли регулярно выше суточных норм.
Согласно действующему контракту, «Газпром» должен поставить по «Силе Сибири» 15,6 млрд куб. м газа в этом году, или 43 млн куб. м в сутки. Пока что это значительно ниже проектной мощности трубопровода в 38 млрд куб. м в год. Выйти на эти объемы планируется после ввода в эксплуатацию Ковыктинского месторождения к 2024 г.
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