Захарова оценила предложение Великобритании о помощи в расследовании по газопроводам
Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала предложение британских властей помочь Дании в расследовании диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» как «борьба лис за права кур».
«Великобритания предложила Дании помощь в расследовании диверсии на "Северных потоках", сообщили в канцелярии премьера [Великобритании Лиз Трасс]. Борьба лис за права кур», — написала она в своем Telegram-канале.
В ночь на понедельник, 26 сентября, в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Две утечки из трубопроводов зафиксированы в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании.
Позднее сообщалось, что на маршрутах газопроводов было зафиксировано два взрыва, шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии. В НАТО аварии назвали «результатом преднамеренных актов саботажа».
Пентагон, в свою очередь, отказался рассуждать о виновных в инциденте и призвал дождаться окончания расследования. Как заявил глава СВР Сергей Нарышкин, служба внешней разведки России считает терактом аварии на двух газопроводах «Северного потока» и располагает данными, свидетельствующими о причастности к нему Запада.
30 сентября президент России Владимир Путин обвинил англосаксов в диверсиях на магистралях «Северного потока» и уничтожении европейской энергоструктуры.