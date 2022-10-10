Газета
Бизнес

Предприятия стали отказываться от новогодних корпоративов из-за «несвоевременности»

Ведомости

Предприятия начали отказываться от проведения запланированных новогодних корпоративов «из-за несвоевременности развлекательных мероприятий», об этом рассказал «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей отрасли.

В частности, по этой причине решение отменить новогодние корпоративы в этом году было принято в 70% компаний, которые планировали это мероприятие, рассказал гендиректор «Аэроклуб Тур» Андрей Зинковецкий. По его словам, традиционно к началу октября почти все площадки для проведения корпоративов оказываются забронированы, однако в этом году заняты всего 40%.

Ситуация является необычной еще и потому, что сейчас отсутствуют подтвержденные заказы на крупные новогодние мероприятия с выступлением артистов, сообщила управляющий директор корпоративного бизнеса «Випсервиса» Галина Полищук.

Ранее по теме: В Мосгордуме могут обсудить отмену новогодних мероприятий

По словам продюсера Colisium International Music Forum Сергея Бабича, начавшаяся отмена корпоративов приведет к снижению доходов кассовых артистов, для которых выступления на новогодних праздниках составляют значимую часть ежегодного дохода. По его мнению, ситуация отразится также и на сессионных музыкантах, технических и кейтеринговых компаниях.

Ранее от новогодних мероприятий и украшений начали отказываться региональные власти. В частности, на прошлой неделе стало известно, что ряд городов, в том числе Калуга, Санкт-Петербург и Нижний Новгород, не будут проводить новогодние праздники и традиционно украшать город, все сэкономленные средства будут направлены на оснащение мобилизованных и поддержку их семей.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных