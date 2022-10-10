Предприятия стали отказываться от новогодних корпоративов из-за «несвоевременности»

В частности, по этой причине решение отменить новогодние корпоративы в этом году было принято в 70% компаний, которые планировали это мероприятие, рассказал гендиректор «Аэроклуб Тур» Андрей Зинковецкий. По его словам, традиционно к началу октября почти все площадки для проведения корпоративов оказываются забронированы, однако в этом году заняты всего 40%.