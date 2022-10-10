Предприятия стали отказываться от новогодних корпоративов из-за «несвоевременности»
Предприятия начали отказываться от проведения запланированных новогодних корпоративов «из-за несвоевременности развлекательных мероприятий», об этом рассказал «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей отрасли.
В частности, по этой причине решение отменить новогодние корпоративы в этом году было принято в 70% компаний, которые планировали это мероприятие, рассказал гендиректор «Аэроклуб Тур» Андрей Зинковецкий. По его словам, традиционно к началу октября почти все площадки для проведения корпоративов оказываются забронированы, однако в этом году заняты всего 40%.
Ситуация является необычной еще и потому, что сейчас отсутствуют подтвержденные заказы на крупные новогодние мероприятия с выступлением артистов, сообщила управляющий директор корпоративного бизнеса «Випсервиса» Галина Полищук.
По словам продюсера Colisium International Music Forum Сергея Бабича, начавшаяся отмена корпоративов приведет к снижению доходов кассовых артистов, для которых выступления на новогодних праздниках составляют значимую часть ежегодного дохода. По его мнению, ситуация отразится также и на сессионных музыкантах, технических и кейтеринговых компаниях.
Ранее от новогодних мероприятий и украшений начали отказываться региональные власти. В частности, на прошлой неделе стало известно, что ряд городов, в том числе Калуга, Санкт-Петербург и Нижний Новгород, не будут проводить новогодние праздники и традиционно украшать город, все сэкономленные средства будут направлены на оснащение мобилизованных и поддержку их семей.
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