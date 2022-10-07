В Мосгордуме могут обсудить отмену новогодних мероприятий

21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. Такое решение глава государства охарактеризовал как «адекватное тем угрозам, с которыми мы сталкиваемся». Он указал на постоянные угрозы в адрес России от западных стран, в частности, поставки вооружения на Украину и удары по территории России.