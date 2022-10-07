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Общество

В Мосгордуме могут обсудить отмену новогодних мероприятий

Ведомости

На следующей неделе в парламенте Москвы могут обсудить отмену новогодних мероприятий в столице, если такие предложения поступят. Об этом агентству «РИА Новости» рассказал депутат Московской городской думы Евгений Герасимов. 

«Пока в Мосгордуме нет таких обсуждений. Я думаю, что следующее заседание Мосгордумы будет через неделю, если есть такие предложения, конечно, мы обсудим», — сказал Герасимов.

Ранее сегодня об отказе от новогодних праздничных мероприятий сообщили власти Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что сэкономленные средства пойдут на покупку дополнительного снаряжения и оснащения для мобилизованных и добровольцев, участвующих в СВО. Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал, что деньги направят на обеспечение льгот семьям мобилизованных.

Еще 5 октября власти Калуги приняли решение не тратить средства на новогоднее украшение города. Кроме того, будут отменены массовые гуляния, концерты и фейерверки. «Все свободные средства направим на поддержку мобилизованных калужан», — отметил городской глава Дмитрий Денисов. 

21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. Такое решение глава государства охарактеризовал как «адекватное тем угрозам, с которыми мы сталкиваемся». Он указал на постоянные угрозы в адрес России от западных стран, в частности, поставки вооружения на Украину и удары по территории России. 

В Минобороны пояснили, что призыв затронет россиян, которые состоят в запасе, — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек. 4 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о прибытии в войска более 200 000 мобилизованных.

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Ранее по теме: В Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде отменят новогодние мероприятия

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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