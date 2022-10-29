NYT: сотрудников Twitter обязали распечатать созданный ими код во избежание увольнений

Сразу после завершения сделки Маск сделал ряд кадровых перестановок. Он уволил исполнительного директора Twitter Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и руководителя по правовым вопросам Виджайю Гадде. Маск обвинил их в том, что они ввели в заблуждение его и инвесторов по поводу количества фейковых аккаунтов на платформе.