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NYT: сотрудников Twitter обязали распечатать созданный ими код во избежание увольнений

Ведомости

Сотрудники Twitter на фоне опасения массовых увольнений получили указание распечатать копии кода, который они недавно создали, чтобы в случае необходимости доказать востребованность специалистов, сообщает газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников издания, Twitter ввел «замораживание кода» для предотвращения внесения правок. Три оставшихся анонимными сотрудника компании рассказали, что они не получают уведомления от компании и опираются на новостные сводки.

Как пишет газета, новый владелец компании Илон Маск организовал «военную комнату», чтобы разобраться в работе соцсети. Сотрудники Tesla и другие его доверенные лица встретились с сотрудниками Twitter, сообщили четыре источника.

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27 октября стало известно, что основатель Tesla и SpaceX Илон Маск закрыл сделку по приобретению Twitter. Сумма сделки составила $44 млрд.

Сразу после завершения сделки Маск сделал ряд кадровых перестановок. Он уволил исполнительного директора Twitter Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и руководителя по правовым вопросам Виджайю Гадде. Маск обвинил их в том, что они ввели в заблуждение его и инвесторов по поводу количества фейковых аккаунтов на платформе.

Кто и когда заменит уволенных директоров, пока неизвестно: ни они сами, ни Маск, ни пресс-служба Twitter комментариев СМИ не давали. Источники Bloomberg говорят, что гендиректором может стать сам Маск.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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