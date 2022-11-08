РБК: Nokia запросила лицензии у США и Финляндии для поставки оборудования в Россию

Собеседник РБК сообщил, что местные юрлица будут ликвидироваться по мере завершения обязательств компании перед клиентами. Он допустил, что на это потребуется около года после получения экспортных лицензий. Источник, близкий к операторам связи, рассказал, что Nokia рекомендовала обращаться за техподдержкой в российское ООО «Телесистемы сервис». По его данным, эта же компания готовится заключить с финским брендом соглашение на техническую поддержку оборудования Nokia у российских операторов с 1 января 2023 г.