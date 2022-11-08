РБК: Nokia запросила лицензии у США и Финляндии для поставки оборудования в Россию
Как пишет РБК, Nokia запросила экспортные лицензии у Бюро промышленности и безопасности США (BIS) и МИД Финляндии. Собеседник отметил, что разрешение от США необходимо, поскольку в 2016 г. к компании перешел франко-американский производитель оборудования Alcatel-Lucent, часть патентов также зарегистрирована на местные компании. Лицензия от финских властей потребовалась, поскольку поставки оборудования запланированы из Финляндии.
Источник РБК уточнил, что речь идет о запчастях, которые необходимы, чтобы существующие сети смогли функционировать в течение трех лет. Он добавил, что переговоры по этому вопросу со всеми заказчиками находятся на завершающей стадии.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели санкции, которые коснулись высокотехнологичного экспорта в РФ. Поставщикам необходимо получить специальную лицензию для экспорта такой продукции. После этого крупнейшие компании в сфере телекоммуникаций заявили об уходе с российского рынка и прекращении поставок оборудования в страну. Среди них оказались Nokia и Ericsson.
12 апреля Nokia сообщила, что считает невозможным продолжение бизнеса в России. В компании уточнили, что приостановили поставки и начали переносить ограниченную научно-исследовательскую деятельность за пределы страны. При этом производитель заявил, что планирует поддерживать работу сетей в РФ, и пообещал обратиться за необходимыми лицензиями.
Собеседник РБК сообщил, что местные юрлица будут ликвидироваться по мере завершения обязательств компании перед клиентами. Он допустил, что на это потребуется около года после получения экспортных лицензий. Источник, близкий к операторам связи, рассказал, что Nokia рекомендовала обращаться за техподдержкой в российское ООО «Телесистемы сервис». По его данным, эта же компания готовится заключить с финским брендом соглашение на техническую поддержку оборудования Nokia у российских операторов с 1 января 2023 г.
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