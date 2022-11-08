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РБК: Nokia запросила лицензии у США и Финляндии для поставки оборудования в Россию

Ведомости

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia обратилась к властям США и Финляндии с просьбой разрешить поставки своей продукции в Россию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к одному из операторов связи, и другой в российском правительстве.

Как пишет РБК, Nokia запросила экспортные лицензии у Бюро промышленности и безопасности США (BIS) и МИД Финляндии. Собеседник отметил, что разрешение от США необходимо, поскольку в 2016 г. к компании перешел франко-американский производитель оборудования Alcatel-Lucent, часть патентов также зарегистрирована на местные компании. Лицензия от финских властей потребовалась, поскольку поставки оборудования запланированы из Финляндии.

Источник РБК уточнил, что речь идет о запчастях, которые необходимы, чтобы существующие сети смогли функционировать в течение трех лет. Он добавил, что переговоры по этому вопросу со всеми заказчиками находятся на завершающей стадии.

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели санкции, которые коснулись высокотехнологичного экспорта в РФ. Поставщикам необходимо получить специальную лицензию для экспорта такой продукции. После этого крупнейшие компании в сфере телекоммуникаций заявили об уходе с российского рынка и прекращении поставок оборудования в страну. Среди них оказались Nokia и Ericsson.

12 апреля Nokia сообщила, что считает невозможным продолжение бизнеса в России. В компании уточнили, что приостановили поставки и начали переносить ограниченную научно-исследовательскую деятельность за пределы страны. При этом производитель заявил, что планирует поддерживать работу сетей в РФ, и пообещал обратиться за необходимыми лицензиями.

Собеседник РБК сообщил, что местные юрлица будут ликвидироваться по мере завершения обязательств компании перед клиентами. Он допустил, что на это потребуется около года после получения экспортных лицензий. Источник, близкий к операторам связи, рассказал, что Nokia рекомендовала обращаться за техподдержкой в российское ООО «Телесистемы сервис». По его данным, эта же компания готовится заключить с финским брендом соглашение на техническую поддержку оборудования Nokia у российских операторов с 1 января 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных