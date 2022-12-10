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«Вымпелком» до конца года покинут три вице-президента

Ведомости

Три вице-президента «Вымпелкома» (работает под брендом «Билайн») покинут компанию до конца года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адресованное сотрудникам письмо генерального директора компании Александра Торбахова.

Из «Вымпелкома» уйдут вице-президент по управлению персоналом, организационному развитию и поддержке Ольга Филатова, вице-президент по работе с данными Игорь Бардинцев и вице-президент по качеству и клиентскому опыту Игорь Плотников.

Последний, как отмечается, был назначен на должность в апреле, его место займет технический директор Московского региона «Вымпелкома» Михаил Каракулин. Торбахов в письме также заявил, что в том числе благодаря Филатовой и Бардинцеву компания прошла «через все кризисы».

24 ноября российский офис «Вымпелкома» сообщил, что группа топ-менеджеров компании оператора во главе с гендиректором Александром Торбаховым заключила соглашение о выкупе компании у группы компаний Veon. В рамках сделки российскую компанию оценили примерно в 370 млрд руб., говорилось в релизе Veon. Но в соответствии с соглашением Veon получит вознаграждение лишь в размере 130 млрд руб., уточнялось в официальном заявлении. Позднее «Ведомости» писали, что сделка по продаже «Вымпелкома» будет проведена на заемные средства. Наиболее вероятные кредиторы — «Сбер», которому оператор уже должен 100 млрд руб., а также ВТБ и Газпромбанк.

УК «Лидер» обращалась к «Вымпелкому» с требованием признать обязательства Veon по еврооблигациям, но получила «категорический отказ», рассказал «Ведомостям» заместитель генерального директора «Лидера» Олег Алешин. В результате компания вынуждена была обратиться в суд, заявил он. Таким образом «Лидер» пытается через суд запретить продажу «Вымпелкома» без гарантий выплат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных