«Вымпелком» до конца года покинут три вице-президента
Из «Вымпелкома» уйдут вице-президент по управлению персоналом, организационному развитию и поддержке Ольга Филатова, вице-президент по работе с данными Игорь Бардинцев и вице-президент по качеству и клиентскому опыту Игорь Плотников.
Последний, как отмечается, был назначен на должность в апреле, его место займет технический директор Московского региона «Вымпелкома» Михаил Каракулин. Торбахов в письме также заявил, что в том числе благодаря Филатовой и Бардинцеву компания прошла «через все кризисы».
24 ноября российский офис «Вымпелкома» сообщил, что группа топ-менеджеров компании оператора во главе с гендиректором Александром Торбаховым заключила соглашение о выкупе компании у группы компаний Veon. В рамках сделки российскую компанию оценили примерно в 370 млрд руб., говорилось в релизе Veon. Но в соответствии с соглашением Veon получит вознаграждение лишь в размере 130 млрд руб., уточнялось в официальном заявлении. Позднее «Ведомости» писали, что сделка по продаже «Вымпелкома» будет проведена на заемные средства. Наиболее вероятные кредиторы — «Сбер», которому оператор уже должен 100 млрд руб., а также ВТБ и Газпромбанк.
УК «Лидер» обращалась к «Вымпелкому» с требованием признать обязательства Veon по еврооблигациям, но получила «категорический отказ», рассказал «Ведомостям» заместитель генерального директора «Лидера» Олег Алешин. В результате компания вынуждена была обратиться в суд, заявил он. Таким образом «Лидер» пытается через суд запретить продажу «Вымпелкома» без гарантий выплат.