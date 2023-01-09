Экспорт российской муки по итогам года вырос в 3,5 раза
Россия с 1 января по 25 декабря 2022 г. экспортировала 881 000 т пшеничной и пшенично-ржаной муки, превысив показатели аналогичного периода 2021 г. в 3,5 раза, говорится в сообщении центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ. В денежном выражении поставки выросли в 3,9 раза.
«Крупнейшим импортером российской муки стала Грузия, которая по состоянию на 25 декабря увеличила закупки в 4,7 раза в физическом выражении (до 202 000 т) и в шесть раз – в денежном. На протяжении многих лет Россия является основным поставщиком пшеницы и пшеничной муки в Грузию, однако до июля 2021 г. доля муки была незначительна», – говорится в сообщении.
Вторым по значимости импортером российской муки стал Ирак, нарастивший объемы поставок в 12 раз до 158 000 т, а третьим – Афганистан, закупивший 131 000 т муки, что в 4,9 раза больше, чем год назад.
В пятерку ведущих импортеров также вошла Турция, обратили внимание в «Агроэкспорте». Это государство, как правило, закупает у России пшено и далее само перерабатывает в муку, однако в этом году в республику было экспортировано 78 000 т муки, хотя в 2021 г. этот показатель не превышал даже 1000 т. Туркмения увеличила импорт в 4,5 раза до 43 000 т.
В 2022 г. российская мука впервые была экспортирована в Египет, Уганду, Сенегал и на Шри-Ланку. Больше прочих регионов РФ муки в натуральном выражении экспортировали Северная Осетия, Ставропольский край и Москва.
Связано увеличение экспорта муки с сокращением экспорта пшеницы, отметил гендиректор «Прогресс Агро» Леонид Рагозин, которое началось еще в 2021 г. после введения квот и пошлин.
«Тогда многие стали разворачивать агробизнес на переработку», – пояснил он.
Ранее в январе Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) сообщила, что мировые цены на продовольствие в декабре снизились девятый месяц подряд, упав в декабре на 1,9% по сравнению с ноябрем. Тем не менее по итогам всего 2022 г. средние цены на продовольствие оказались на 14,3% выше показателей 2021 г., подчеркнули в ФАО.
15 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжает помогать беднейшим странам, поставляя им продовольствие, тогда как Запад тянет одеяло на себя. Тогда он сказал, что в ближайшее время Россия готова бесплатно передать нуждающимся странам примерно 260 000 т удобрений.