Экспорт российской муки по итогам года вырос в 3,5 раза

В пятерку ведущих импортеров также вошла Турция, обратили внимание в «Агроэкспорте». Это государство, как правило, закупает у России пшено и далее само перерабатывает в муку, однако в этом году в республику было экспортировано 78 000 т муки, хотя в 2021 г. этот показатель не превышал даже 1000 т. Туркмения увеличила импорт в 4,5 раза до 43 000 т.