Франчайзи KFC попросили власти приостановить сделку по продаже сети в РФ
Франчайзи KFC в России обратились к властям с просьбой приостановить сделку по продаже российского бизнеса американской корпорации Yum! Brands ижевской «Смарт сервис», сообщил омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов, передают «РИА Новости».
«Yum! Brands обязывает Котова (Константин Котов, один из собственников "Смарт Сервис". — Ред.) работать именно под брендом «Ростикс», который компания выкупила в 2009 году у Ростислава Ордовского-Танаевского. Но при этом по договору Yum оставляет за собой возможность выкупить бренд обратно. <...> Франчайзи KFC, со своей стороны, вчера написали письмо на имя председателя правительства с просьбой приостановки сделки», — заявил Миронов.
Как заявил омбудсмен, в рамках сделки ижевская компания «Смарт сервис» не только получает 70 заведений сети, но и становится владельцем всей франшизы KFC в России. По его словам, «с действующими российскими франчайзи никто ничего не проговаривал». Миронов добавил, что им заявили, что они будут платить те же 11% роялти и маркетинга, но уже за бренд Rostic’s, а не за KFC.
Миронов отметил, что KFC является мировым брендом с огромной узнаваемостью в России в отличии от Rostic’s. «И получается, что российские франчайзи должны попросту раскрутить за свой счет новый стартап. И при этом еще платить владельцу бренда космические деньги», — считает он.
По мнению омбудсмена, из-за этой сделки «ресторанный рынок получит серьезнейшее потрясение». Он заявил, что единственным победителем в этой ситуации станет американская Yum! Brands.
«Я считаю, что значительную часть от запрашиваемых денег Yum! Brands нужно оставить в стране как компенсацию брошенному бизнесу, пустив их на уменьшение роялти и маркетингового сбора, ребрендинг франчайзи и поддержку переходящих на новый бренд», — сказал Миронов.
24 октября американская корпорация Yum! Brands сообщила, что продает 70 заведений в России локальному оператору. О планах Yum! Brands передать рестораны KFC местному менеджменту стало известно в начале июля. До этого компания аналогично продала российские активы франшизы Pizza Hut локальному оператору. В августе в пресс-службе компании сообщили, что сети ресторанов в РФ будут переименованы.
В ноябре Федеральная антимонопольная служба разрешила ижевской компании «Смарт сервис лтд» купить российский бизнес компании Yum! Restaurants, работающей под брендом KFC. Отмечалось, что по итогам сделки компания получит 70 ресторанов и станет франчайзером для 1058 партнерских точек. После заключения сделки они продолжат работу под брендом Rostic’s. В ФАС считают, что сделка позволит сохранить рабочие места, а также обеспечить дальнейшую работу компании в России.
По данным «Интерфакса», собственная структура Yum Brands в России — ООО «Ям Ресторантс Раша» — управляла примерно 70 ресторанами KFC, которые приостановили работу еще в марте, а остальные работали по франшизе. Выручка «Ям Ресторантс Раша» в 2021 г. выросла на 31,5% до 18,29 млрд руб., чистая прибыль — на 45% до 1,9 млрд руб.
ООО «Смарт сервис лтд» принадлежит Константину Котову и Андрею Осколкову. Они владеют ГК «Фуд-сервис», который управляет по франшизе 41 заведением KFC. Кроме того, бизнесмены развивают по франшизе восемь ресторанов «Росинтера» (бренды IL Patio, «Планета суши» и др.).