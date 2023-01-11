Франчайзи KFC попросили власти приостановить сделку по продаже сети в РФ

Как заявил омбудсмен, в рамках сделки ижевская компания «Смарт сервис» не только получает 70 заведений сети, но и становится владельцем всей франшизы KFC в России. По его словам, «с действующими российскими франчайзи никто ничего не проговаривал». Миронов добавил, что им заявили, что они будут платить те же 11% роялти и маркетинга, но уже за бренд Rostic’s, а не за KFC.