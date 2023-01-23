Усманов покинет Бюро правления РСПП

С февраля 2000 г. по октябрь 2014 г. Усманов также занимал пост гендиректора «Газпроминвестхолдинга», созданного в 1997 г. для реализации крупных инвестпроектов «Газпрома». Усманова работать в структуру «Газпрома» заместителем гендиректора позвал в 1998 г. тогдашний председатель правления концерна Рем Вяхирев. В 2000 г. Усманов стал гендиректором и продолжил руководить уже после того, как в 2001 г. Вяхирева сменил Алексей Миллер.