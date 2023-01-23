Усманов покинет Бюро правления РСПП

Усманов покинет Бюро правления РСПППредприниматель попросил исключить его «в связи с выходом на пенсию»
Ранее Telegram-канал Brief опубликовал фото заявления, в котором Усманов просит освободить его от членства в Бюро правления РСПП «в связи с выходом на пенсию и отходом от активной деятельности». Эту информацию подтвердил и источник «РИА Новости», и источник «Ведомостей», близкий к РСПП. По информации РБК, заявление Усманова может быть рассмотрено на заседании Бюро союза, которое состоится 25 января.
«Ведомости» направили запрос представителю Усманова, представитель РСПП отказался от комментариев.
Усманов родился 9 сентября 1953 г. Он занимает седьмое место в списке богатейших российских миллиардеров с состоянием $1,15 млрд.
Бизнесмену принадлежит 49% холдинга USM, в число активов которого входит «Металлоинвест», «Мегафон», «Удоканская медь», «Аккерманн цемент» и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). В декабре 2021 г. группа USM вышла из капитала VK (бывшая Mail.ru Group).
С февраля 2000 г. по октябрь 2014 г. Усманов также занимал пост гендиректора «Газпроминвестхолдинга», созданного в 1997 г. для реализации крупных инвестпроектов «Газпрома». Усманова работать в структуру «Газпрома» заместителем гендиректора позвал в 1998 г. тогдашний председатель правления концерна Рем Вяхирев. В 2000 г. Усманов стал гендиректором и продолжил руководить уже после того, как в 2001 г. Вяхирева сменил Алексей Миллер.
В 2007-2018 гг. Усманов являлся совладельцем лондонского футбольного клуба «Арсенал».
Ташкент сообщал, что введенные санкции против предпринимателя ограничили его возможность инвестировать часть своего состояния в республику. Представитель Усманова в разговоре с FT подтвердил, что ограничения ЕС действительно мешают инвестиционным и благотворительным проектам.
В апреле 2022 г. Усманов подал в Европейский суд иск к Совету ЕС с требованием снять с него персональные санкции. Исмаилова также обжаловала решение ЕС ввести против нее ограничения. Ранее санкции сняли с другой сестры Усманова Саодат Нарзиевой. В сентябре 2022 г. глава МИД Австрии Александер Шалленберг исключил снятие санкций с российских предпринимателей в ближайшее время.
Полный состав бюро правления РСПП на сайте союза не раскрывается.
Но ранее коллегиальный руководящий орган союза уже покинуло несколько известных российских предпринимателей. В апреле 2022 г. «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщал, что из правления и бюро правления РСПП вышли основатель UC Rusal Олег Дерипаска и бывший совладелец «Вимм-Билль-Данна» Давид Якобашвили. Дерипаска возглавлял в РСПП комитет по экологии и природопользованию, Якобашвили — комитет по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию.