Ректор СПБГЭУ Максимцев может заменить Мау в совете директоров «Газпрома»
Вместе с тем из списка кандидатов был исключен бывший ректор РАНХиГС Владимир Мау, который выполнял функции независимого директора. Эти же обязанности перейдут Максимцеву, если его кандидатура будет утверждена на общем собрании акционеров 30 июня.
Помимо этого на собрании будет рассмотрен вопрос о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2022 г. Список лиц, которые смогут участвовать в собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра акционеров «Газпрома» на 5 июня.
Сейчас в совет директоров «Газпрома» входят председатель совета директоров компании Виктор Зубков, предправления «Газпрома» Алексей Миллер, его заместитель Виталий Маркелов, первый замгендиректора «Газпром экспорта» и гендиректор «Газпром трейдинга» Михаил Середа, предправления Газпромбанка Андрей Акимов, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, министр энергетики Николай Шульгинов, вице-премьеры Александр Новак и Денис Мантуров, а также независимые директора Виктор Мартынов и Владимир Мау.
23 января Мау, занимавший должность ректора Академии народного хозяйства при правительстве с 2002 г., а с 2010 г. – РАНХиГС, был снят с этого поста по «собственному желанию в связи с состоянием здоровья». Его обязанности перешли проректору университета Алексею Комиссарову.
Мау проходил подозреваемым по делу экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой и директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева. Мау был задержан в конце июня 2022 г., его подозревали в причастности к мошенничеству в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Свою вину он не признавал и называл обвинения «абсурдными». В начале августа ректору РАНХиГС заменили домашний арест на подписку о невыезде. Позже Мау вернулся к работе в академии. В октябре 2022 г. его адвокат сообщил о прекращении уголовного дела в отношении Мау.