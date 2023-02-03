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Бизнес

Ректор СПБГЭУ Максимцев может заменить Мау в совете директоров «Газпрома»

Ведомости

«Газпром» утвердил список кандидатур для выборов в совет директоров – 11 человек на 11 мест. В список вошли десять действующих членов совета директоров холдинга, а также ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПБГЭУ) Игорь Максимцев, следует из сообщения компании. 

Вместе с тем из списка кандидатов был исключен бывший ректор РАНХиГС Владимир Мау, который выполнял функции независимого директора. Эти же обязанности перейдут Максимцеву, если его кандидатура будет утверждена на общем собрании акционеров 30 июня. 

Помимо этого на собрании будет рассмотрен вопрос о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2022 г. Список лиц, которые смогут участвовать в собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра акционеров «Газпрома» на 5 июня.

Сейчас в совет директоров «Газпрома» входят председатель совета директоров компании Виктор Зубков, предправления «Газпрома» Алексей Миллер, его заместитель Виталий Маркелов, первый замгендиректора «Газпром экспорта» и гендиректор «Газпром трейдинга» Михаил Середа, предправления Газпромбанка Андрей Акимов, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, министр энергетики Николай Шульгинов, вице-премьеры Александр Новак и Денис Мантуров, а также независимые директора Виктор Мартынов и Владимир Мау. 

23 января Мау, занимавший должность ректора Академии народного хозяйства при правительстве с 2002 г., а с 2010 г. – РАНХиГС, был снят с этого поста по «собственному желанию в связи с состоянием здоровья». Его обязанности перешли проректору университета Алексею Комиссарову. 

Ранее по теме: Владимир Мау впервые выступил в РАНХиГС после отставки с поста ректора вуза

Ранее источник «РИА Новости» сообщал, что Мау уехал в отпуск в Израиль несколько месяцев назад и до сих пор не возвращался. В пресс-службе РАНХиГС в ноябре сообщали, что Мау ушел в ежегодный плановый отпуск, во время которого обязанности ректора исполнял Дмитрий Арефьев.

Мау проходил подозреваемым по делу экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой и директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева. Мау был задержан в конце июня 2022 г., его подозревали в причастности к мошенничеству в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Свою вину он не признавал и называл обвинения «абсурдными». В начале августа ректору РАНХиГС заменили домашний арест на подписку о невыезде. Позже Мау вернулся к работе в академии. В октябре 2022 г. его адвокат сообщил о прекращении уголовного дела в отношении Мау.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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