Ректор СПБГЭУ Максимцев может заменить Мау в совете директоров «Газпрома»

Мау проходил подозреваемым по делу экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой и директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева. Мау был задержан в конце июня 2022 г., его подозревали в причастности к мошенничеству в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Свою вину он не признавал и называл обвинения «абсурдными». В начале августа ректору РАНХиГС заменили домашний арест на подписку о невыезде. Позже Мау вернулся к работе в академии. В октябре 2022 г. его адвокат сообщил о прекращении уголовного дела в отношении Мау.