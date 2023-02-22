«Коммерсантъ» узнал о возможной передаче объектов в Сочи семье Ткачева
Другой собеседник газеты утверждает, что семья Ткачева планирует перекредитование компании в другом банке, которому и перейдут залоги. В ВЭБ.РФ и группе Mantera (управляет гостиничными активами экс-губернатора) от комментариев отказались.
Издание отмечает, что частью вывода объектов из-под залогов может быть сделка, которую недавно согласовала ФАС. Согласно сделке, АО «Сочи Парк», ООО «Сочи Парк Отель» и НАО «Красная Поляна», на балансе которых находятся олимпийские объекты семьи Ткачева, перейдут к ООО УК «Терра Эссет Менеджмент», ЗПИФН «Технологии гостеприимства». Этими юридическими лицами управляют структуры экс-губернатора, утверждает «Коммерсантъ».
По оценке газеты, стоимость портфеля недвижимости составляет не менее 42 млрд руб. Компания «Сочи Парк Отель» владеет отелем на 2900 номеров, «Сочи Парк» управляет одноименным парком развлечений на 25 га с аттракционами и отелем «Богатырь» (293 номера), также «Красная Поляна» управляет курортом с трассами и отелями на 2800 номеров.
Зимняя Олимпиада в Сочи прошла в феврале 2014 г. Тогда ВЭБ.РФ выделил на объекты в Сочи в общей сложности 240 млрд руб. Госкорпорация профинансировала 17 объектов, большинство кредитов после Олимпиады были реструктуризированы с пролонгацией сроков погашения.
По данным источника «Коммерсанта», изначально кредиты выдавали на рыночных условиях, но позже ставка по ним снизилась до 2,5% и предполагала отсрочку по выплате тела долга. Собеседник утверждает, что структуры Ткачева были должны ВЭБ.РФ порядка 50 млрд руб., из которых 30 млрд руб. приходилось на «Красную Поляну». Источник допустил, что проводимая сейчас реструктуризация нужна для участия в других крупных проектах.
В конце января 2023 г. стало известно, что ООО «Горные вершины» (принадлежит Андрею Скоку, который считается управляющим активов семьи Ткачева) планирует приобрести курорт «Архыз».