«Коммерсантъ» узнал о возможной передаче объектов в Сочи семье Ткачева

По данным источника «Коммерсанта», изначально кредиты выдавали на рыночных условиях, но позже ставка по ним снизилась до 2,5% и предполагала отсрочку по выплате тела долга. Собеседник утверждает, что структуры Ткачева были должны ВЭБ.РФ порядка 50 млрд руб., из которых 30 млрд руб. приходилось на «Красную Поляну». Источник допустил, что проводимая сейчас реструктуризация нужна для участия в других крупных проектах.