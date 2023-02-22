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Бизнес

Больше 60% японских компаний приостановили работу в России

Ведомости

За год 60,6% компаний из Японии частично или полностью приостановили работу в России, следует из доклада японской организации по развитию внешней торговли (JETRO), пишет ТАСС.

При этом 4% компаний приняли решение полностью уйти с российского рынка. Еще 35,4% продолжают работу «как прежде». Всего в России работало 168 японских компаний.

Согласно данным JETRO, наиболее распространенной причиной, по которой компании решили приостановить свою деятельность в России, стало «изменение политики по отношению к России со стороны штаб-квартир/представительств в Европе» (61,7%). Из-за страха понести репутационные риски от работы в России такое решение приняли 60%, еще 48,3% указали на проблемы с логистикой.

После начала спецоперации России на Украине 24 февраля 2022 г. зарубежные компании стали массово покидать российский рынок. В частности, среди японских компаний, которые приняли такое решение, – автоконцерны Toyota, Nissan, производитель шин Bridgestone, бренд одежды Uniqlo. Помимо этого, из России также ушли шведская IKEA, Electrolux, испанская группа Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti, Oysho и др.), немецкая Siemens и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных