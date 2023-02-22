Больше 60% японских компаний приостановили работу в России
За год 60,6% компаний из Японии частично или полностью приостановили работу в России, следует из доклада японской организации по развитию внешней торговли (JETRO), пишет ТАСС.
При этом 4% компаний приняли решение полностью уйти с российского рынка. Еще 35,4% продолжают работу «как прежде». Всего в России работало 168 японских компаний.
Согласно данным JETRO, наиболее распространенной причиной, по которой компании решили приостановить свою деятельность в России, стало «изменение политики по отношению к России со стороны штаб-квартир/представительств в Европе» (61,7%). Из-за страха понести репутационные риски от работы в России такое решение приняли 60%, еще 48,3% указали на проблемы с логистикой.
После начала спецоперации России на Украине 24 февраля 2022 г. зарубежные компании стали массово покидать российский рынок. В частности, среди японских компаний, которые приняли такое решение, – автоконцерны Toyota, Nissan, производитель шин Bridgestone, бренд одежды Uniqlo. Помимо этого, из России также ушли шведская IKEA, Electrolux, испанская группа Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti, Oysho и др.), немецкая Siemens и др.