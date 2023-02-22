Больше 60% японских компаний приостановили работу в России

Согласно данным JETRO, наиболее распространенной причиной, по которой компании решили приостановить свою деятельность в России, стало «изменение политики по отношению к России со стороны штаб-квартир/представительств в Европе» (61,7%). Из-за страха понести репутационные риски от работы в России такое решение приняли 60%, еще 48,3% указали на проблемы с логистикой.