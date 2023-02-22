Кабмин упростил выдачу аптекам разрешений на дистанционную продажу лекарств

Теперь аптеки смогут подавать заявления на получение разрешений от Росздравнадзора через единый портал госуслуг, при этом готовое разрешение будет приходить в личный кабинет в виде электронного документа. Подавая заявление, аптекам не нужно будет указывать ОГРН и ИНН, поскольку эти данные будут подгружаться на портале автоматически.