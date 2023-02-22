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Кабмин упростил выдачу аптекам разрешений на дистанционную продажу лекарств

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении порядка выдачи аптекам разрешений на дистанционную продажу лекарств, сообщила пресс-служба правительства.

Теперь аптеки смогут подавать заявления на получение разрешений от Росздравнадзора через единый портал госуслуг, при этом готовое разрешение будет приходить в личный кабинет в виде электронного документа. Подавая заявление, аптекам не нужно будет указывать ОГРН и ИНН, поскольку эти данные будут подгружаться на портале автоматически.

Кроме того, при каких-либо изменениях в своей деятельности аптекам не нужно будет переоформлять разрешения: достаточно будет направить заявление в Росздравнадзор о внесении необходимых сведений в реестр выданных разрешений, приложив подтверждающие документы.

Дистанционная торговля безрецептурными лекарствами в России разрешена с апреля 2020 г. Первоначально такую возможность получили аптечные сети, у которых не меньше 10 точек, однако в 2021 г. правительство разрешило заниматься дистанционной торговлей безрецептурными лекарствами несетевым аптекам.

Фармацевтическая розница получила возможность заключать договоры с владельцами агрегаторов, чтобы размещать предложения и вести продажи с помощью их сайтов. Ответственность за условия хранения и качество таких лекарств при этом несут сами аптеки, даже если препараты куплены на сайте партнера и доставлены курьерскими компаниями.

В октябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств с 1 марта 2023 г. Такие медикаменты можно будет покупать дистанционно в Москве, Московской и Белгородской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных