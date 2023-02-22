Кабмин упростил выдачу аптекам разрешений на дистанционную продажу лекарств
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении порядка выдачи аптекам разрешений на дистанционную продажу лекарств, сообщила пресс-служба правительства.
Теперь аптеки смогут подавать заявления на получение разрешений от Росздравнадзора через единый портал госуслуг, при этом готовое разрешение будет приходить в личный кабинет в виде электронного документа. Подавая заявление, аптекам не нужно будет указывать ОГРН и ИНН, поскольку эти данные будут подгружаться на портале автоматически.
Кроме того, при каких-либо изменениях в своей деятельности аптекам не нужно будет переоформлять разрешения: достаточно будет направить заявление в Росздравнадзор о внесении необходимых сведений в реестр выданных разрешений, приложив подтверждающие документы.
Дистанционная торговля безрецептурными лекарствами в России разрешена с апреля 2020 г. Первоначально такую возможность получили аптечные сети, у которых не меньше 10 точек, однако в 2021 г. правительство разрешило заниматься дистанционной торговлей безрецептурными лекарствами несетевым аптекам.
Фармацевтическая розница получила возможность заключать договоры с владельцами агрегаторов, чтобы размещать предложения и вести продажи с помощью их сайтов. Ответственность за условия хранения и качество таких лекарств при этом несут сами аптеки, даже если препараты куплены на сайте партнера и доставлены курьерскими компаниями.
В октябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств с 1 марта 2023 г. Такие медикаменты можно будет покупать дистанционно в Москве, Московской и Белгородской областях.