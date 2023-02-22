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Бизнес

В Москве упростили выдачу льготных инвесткредитов для промпредприятий

Ведомости

Московским промышленным предприятиям будет проще получать льготные инвестиционные кредиты, написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«От предприятий больше не потребуют данных по объему выручки от промышленно-производственной деятельности и численности персонала прошлых лет. Главное — соблюдать срок ввода в эксплуатацию объектов промышленной инфраструктуры», – написал Собянин.

По его словам, упрощение доступа к льготным кредитам позволит привлечь дополнительные инвестиции для реализации проектов по модернизации действующих мощностей и созданию новых производств. 

Программа льготного кредитования была утверждена в марте 2022 г., она дополнила аналогичные федеральные меры поддержки, в частности «промышленную ипотеку», заключил Собянин.

Накануне в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что поддержка по размещению акций на внутреннем фондовом рынке будет предусмотрена для привлечения инвестиций в высокотехнологичный бизнес.

Путин отметил, что именно частный бизнес на фоне внешних попыток сдержать Россию доказал, что умеет адаптироваться к быстроменяющейся конъюнктуре и обеспечивать рост экономики в непростых условиях

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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