В Москве упростили выдачу льготных инвесткредитов для промпредприятий
Московским промышленным предприятиям будет проще получать льготные инвестиционные кредиты, написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«От предприятий больше не потребуют данных по объему выручки от промышленно-производственной деятельности и численности персонала прошлых лет. Главное — соблюдать срок ввода в эксплуатацию объектов промышленной инфраструктуры», – написал Собянин.
По его словам, упрощение доступа к льготным кредитам позволит привлечь дополнительные инвестиции для реализации проектов по модернизации действующих мощностей и созданию новых производств.
Программа льготного кредитования была утверждена в марте 2022 г., она дополнила аналогичные федеральные меры поддержки, в частности «промышленную ипотеку», заключил Собянин.
Накануне в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что поддержка по размещению акций на внутреннем фондовом рынке будет предусмотрена для привлечения инвестиций в высокотехнологичный бизнес.
Путин отметил, что именно частный бизнес на фоне внешних попыток сдержать Россию доказал, что умеет адаптироваться к быстроменяющейся конъюнктуре и обеспечивать рост экономики в непростых условиях