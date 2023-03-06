Суд удовлетворил иск Роспотребнадзора о запрете размещения информации о вейпах на Ozon
Центральный районный суд Красноярска удовлетворил иск краевого управления Роспотребнадзора о запрете размещения информации о продаже вейпов на маркетплейсе Ozon, передает ТАСС.
«Дело рассмотрено, иск удовлетворен», – сказал представитель суда.
В Роспотребнадзоре объяснили необходимость запрета тем, что размещенная на маркетплейсе информация доступна для несовершеннолетних, отмечает агентство.
1 февраля министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о необходимости минимизировать употребление вейпов в стране. В Госдуме подготовят предложения о возможности запрета вейпов в России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин 18 января поручил профильным комитетам нижней палаты рассмотреть возможный запрет вейпов. В тот же день Госдума во втором и в третьем чтениях приняла законопроект об увеличении акцизов на жидкости для вейпов и сигарет.
3 февраля интернет-ритейлер Wildberries сообщил о вступившем позднее в силу запрете на продажу курительных смесей и безникотиновых вейпов. Это решение компания объяснила тем, что недобросовестные продавцы могли продавать никотиносодержащую продукцию под видом безникотиновой, что запрещено правилами компании.
С 1 марта в России повысился акциз на вейпы – до 20 руб. за 1 мл. С 2024 г. он увеличится до 21 руб., а с 2025 г. — до 22 руб. Закон также предусматривает увеличение ставки акциза для систем нагревания табака. С 1 марта он вырастет до 8669 руб. за 1 кг, в 2024 г. акциз составит 9016 руб., а в 2025 г. — 9377 руб.
Депутаты уже выступали с предложением полностью запретить электронные сигареты и вейпы в прошлом году. В 2020 г. была запрещена их продажа несовершеннолетним.