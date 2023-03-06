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Суд удовлетворил иск Роспотребнадзора о запрете размещения информации о вейпах на Ozon

Ведомости

Центральный районный суд Красноярска удовлетворил иск краевого управления Роспотребнадзора о запрете размещения информации о продаже вейпов на маркетплейсе Ozon, передает ТАСС.

«Дело рассмотрено, иск удовлетворен», – сказал представитель суда.

В Роспотребнадзоре объяснили необходимость запрета тем, что размещенная на маркетплейсе информация доступна для несовершеннолетних, отмечает агентство.

1 февраля министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о необходимости минимизировать употребление вейпов в стране. В Госдуме подготовят предложения о возможности запрета вейпов в России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин 18 января поручил профильным комитетам нижней палаты рассмотреть возможный запрет вейпов. В тот же день Госдума во втором и в третьем чтениях приняла законопроект об увеличении акцизов на жидкости для вейпов и сигарет.

3 февраля интернет-ритейлер Wildberries сообщил о вступившем позднее в силу запрете на продажу курительных смесей и безникотиновых вейпов. Это решение компания объяснила тем, что недобросовестные продавцы могли продавать никотиносодержащую продукцию под видом безникотиновой, что запрещено правилами компании.

С 1 марта в России повысился акциз на вейпы – до 20 руб. за 1 мл. С 2024 г. он увеличится до 21 руб., а с 2025 г. — до 22 руб. Закон также предусматривает увеличение ставки акциза для систем нагревания табака. С 1 марта он вырастет до 8669 руб. за 1 кг, в 2024 г. акциз составит 9016 руб., а в 2025 г. — 9377 руб.

Депутаты уже выступали с предложением полностью запретить электронные сигареты и вейпы в прошлом году. В 2020 г. была запрещена их продажа несовершеннолетним.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных