Суд удовлетворил иск Роспотребнадзора о запрете размещения информации о вейпах на Ozon

С 1 марта в России повысился акциз на вейпы – до 20 руб. за 1 мл. С 2024 г. он увеличится до 21 руб., а с 2025 г. — до 22 руб. Закон также предусматривает увеличение ставки акциза для систем нагревания табака. С 1 марта он вырастет до 8669 руб. за 1 кг, в 2024 г. акциз составит 9016 руб., а в 2025 г. — 9377 руб.