Савельев заявил о возможности поддерживать летную годность самолетов около 10 лет
Россия сможет поддерживать летную годность зарубежных самолетов до 2030 г. Об этом заявил министр транспорта Виталий Савельев во время заседания комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.
«Средний возраст парка отечественных и импортных самолетов в наличии – 15 лет, это означает, что поддержание летной годности мы обеспечим еще порядка 10 лет и дадим нашему Минпромторгу время на разработку новых моделей самолетов», – сказал он (цит. по ТАСС).
Савельев также подчеркнул, что России удалось избежать разборки самолетов на части. По его словам, авиакомпании обеспечены «нормальными, сертифицированными» запчастями.
Ранее руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил, что западные самолеты российских авиакомпаний могут «спокойно летать» до 2030 г. при условии выполнения работ по поддержанию их летной годности. По его словам, российские специалисты способны поддерживать летную годность самолетов иностранного производства, так как понимают техническую литературу и способны говорить и читать на английском языке. Глава Росавиации подчеркнул, что исправным считается самолет, «у которого есть запас ресурса, на борту устранены все замечания и на который оформлена соответствующая документация».
В конце 2022 г. правительство продлило до 31 декабря 2023 г. сроки действия сертификатов летной годности самолетов иностранного производства. В Росавиации тогда отметили, что это необходимо для «обеспечения бесперебойного функционирования авиатранспортной отрасли».
В конце февраля 2022 г. Евросоюз ввел санкции против России в ответ на спецоперацию на Украине. В частности, санкции предусматривают запрет на продажу самолетов, комплектующих и оборудования российским авиакомпаниям.
До 28 марта зарубежные лизинговые компании должны были забрать у эксплуатантов из России свои воздушные средства. В ответ правительство распорядилось возвращать их только по решению правительственной комиссии по импортозамещению. В результате значительная часть самолетов осталась в России — на них выполняются перевозки внутри страны.