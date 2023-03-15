Савельев заявил о возможности поддерживать летную годность самолетов около 10 лет

Ранее руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил, что западные самолеты российских авиакомпаний могут «спокойно летать» до 2030 г. при условии выполнения работ по поддержанию их летной годности. По его словам, российские специалисты способны поддерживать летную годность самолетов иностранного производства, так как понимают техническую литературу и способны говорить и читать на английском языке. Глава Росавиации подчеркнул, что исправным считается самолет, «у которого есть запас ресурса, на борту устранены все замечания и на который оформлена соответствующая документация».