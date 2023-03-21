Новак: РФ и КНР в кратчайшие сроки согласуют условия контракта по «Силе Сибири – 2»

Газопровод «Сила Сибири» мощностью 38 млрд куб. м в год был запущен в декабре 2019 г. Трубопровод проложен от Чаяндинского месторождения в Якутии через Иркутскую и Амурскую области и далее – в КНР. Как писали ранее «Ведомости», поставки российского газа в Китай по нему в 2022 г. выросли в 1,5 раза к уровню предыдущего года и достигли рекордного значения в 15,5 млрд куб. м.