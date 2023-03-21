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Новак: РФ и КНР в кратчайшие сроки согласуют условия контракта по «Силе Сибири – 2»

Ведомости

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поручили в кратчайшие сроки подготовить к подписанию документы по строительству газопровода «Сила Сибири – 2», сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, передает ТАСС.

«Есть общее понимание, что проект поддерживается. Поэтому даны указания детально компаниям проработать уже детали проекта и выйти в кратчайшие сроки на его подписание», – сказал он.

Вице-премьер также добавил, что в ходе переговоров РФ и КНР была подчеркнута важность проекта для энергетического сотрудничества между странами. При этом цена газа, поставки которого ожидаются по «Силе Сибири – 2», будет выгодной для России, подчеркнул он.

«Никто контракты в убыток подписывать не собирается», – отметил Новак.

По итогам переговоров с Си Цзиньпином Владимир Путин ранее заявил, что Россия и Китай согласовали практически все параметры «Силы Сибири — 2». 

«Это 50 млрд куб. м газа, надежных стабильных поставок из России», – сказал он.

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Путин подчеркнул, что у российского бизнеса есть возможность «удовлетворить растущий спрос со стороны китайской экономики в энергоносителях». По его оценке, совокупный объем поставок газа в Китай к 2030 г. составит «не менее 98 млрд куб. м», а также 100 млн т СПГ.

Газопровод «Сила Сибири» мощностью 38 млрд куб. м в год был запущен в декабре 2019 г. Трубопровод проложен от Чаяндинского месторождения в Якутии через Иркутскую и Амурскую области и далее – в КНР. Как писали ранее «Ведомости», поставки российского газа в Китай по нему в 2022 г. выросли в 1,5 раза к уровню предыдущего года и достигли рекордного значения в 15,5 млрд куб. м.

Проект «Сила Сибири — 2» предполагает поставки газа из Западной Сибири в Китай через Монголию и строительство на территории страны газопровода «Союз Восток».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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