Новак: РФ и КНР в кратчайшие сроки согласуют условия контракта по «Силе Сибири – 2»
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поручили в кратчайшие сроки подготовить к подписанию документы по строительству газопровода «Сила Сибири – 2», сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, передает ТАСС.
«Есть общее понимание, что проект поддерживается. Поэтому даны указания детально компаниям проработать уже детали проекта и выйти в кратчайшие сроки на его подписание», – сказал он.
Вице-премьер также добавил, что в ходе переговоров РФ и КНР была подчеркнута важность проекта для энергетического сотрудничества между странами. При этом цена газа, поставки которого ожидаются по «Силе Сибири – 2», будет выгодной для России, подчеркнул он.
«Никто контракты в убыток подписывать не собирается», – отметил Новак.
По итогам переговоров с Си Цзиньпином Владимир Путин ранее заявил, что Россия и Китай согласовали практически все параметры «Силы Сибири — 2».
«Это 50 млрд куб. м газа, надежных стабильных поставок из России», – сказал он.
Путин подчеркнул, что у российского бизнеса есть возможность «удовлетворить растущий спрос со стороны китайской экономики в энергоносителях». По его оценке, совокупный объем поставок газа в Китай к 2030 г. составит «не менее 98 млрд куб. м», а также 100 млн т СПГ.
Газопровод «Сила Сибири» мощностью 38 млрд куб. м в год был запущен в декабре 2019 г. Трубопровод проложен от Чаяндинского месторождения в Якутии через Иркутскую и Амурскую области и далее – в КНР. Как писали ранее «Ведомости», поставки российского газа в Китай по нему в 2022 г. выросли в 1,5 раза к уровню предыдущего года и достигли рекордного значения в 15,5 млрд куб. м.
Проект «Сила Сибири — 2» предполагает поставки газа из Западной Сибири в Китай через Монголию и строительство на территории страны газопровода «Союз Восток».