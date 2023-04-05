«Уралкалий» заключил соглашение на поставку хлористого калия в Индию
«Уралкалий» подписал соглашение с индийским импортером минеральных удобрений Indian Potash Limited (IPL) на поставку хлористого калия до 30 сентября 2023 г., сообщила пресс-служба российской компании. Уточняется, что цена поставляемых в Индию калийных удобрений составляет $422 за тонну на условиях поставки в порт покупателя (CFR).
«Достигнутое соглашение объективно отражает текущую ситуацию в отрасли. Мы видим, что рынок позитивно воспринял нашу инициативу, и ожидаем, что индийский контракт станет одним из основных ценовых ориентиров в текущем году», – приводит слова генерального директора «Уралкалия» Виталия Лаука пресс-служба компании.
Ранее «Ведомости» сообщили, что производитель удобрений расторг два специальных инвестиционных контракта (СПИК) с Минпромторгом и Пермским краем. Один СПИК был заключен на строительство Половодовского калийного комбината, другой – на новый рудник «Соликамск-2». О расторжении говорится в реестре СПИКов министерства, с которым ознакомилась газета.
«Уралкалий» подписал СПИКи первого типа (СПИК 1.0) по этим проектам в июне 2019 г. Объем инвестиций в Половодовский комбинат оценивался в 117,8 млрд руб., в «Соликамск-2» – в 36,8 млрд руб. Их плановые мощности – 2,8 млн и 2,3 млн т руды в год соответственно.
В декабре 2022 г. пресс-служба Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) сообщила, что экспорт минеральных удобрений из России снизился в 2022 г. на 15%. Экспорт удобрений из России в 2021 г., по данным ассоциации, составлял 37,6 млн т. За январь-ноябрь из страны было вывезено более 25 млн т минеральных удобрений, говорил президент России Владимир Путин 15 декабря 2022 г.
Общий экспорт упал в первую очередь из-за снижения вывоза калийных удобрений, пояснил «Ведомостям» представитель РАПУ. Это является следствием сохраняющегося дефицита портовых мощностей для их вывоза, а в России применение хлористого калия незначительно, отметил он.
Кроме того, на экспорт удобрений в 2022 г. повлияли западные санкции. Вскоре после начала специальной военной операции ЕС ввел санкции в отношении акционеров крупнейших российских производителей удобрений, из-за чего компании столкнулись с проблемами в транспортировке, страховании и с получением платежей от международных клиентов.
В результате поставки российского калия в Европу сократились в 2022 г. на 1,2 млн. т до 0,7 млн. т, экспорт фосфорных удобрений упал в 1,5 раза – до 2 млн. т, говорилось в пресс-релизе РАПУ.
Российские производители начиная с июня-июля 2022 г. стали увеличивать поставки на рынки дружественных стран, отмечает ассоциация. По предварительным данным, экспорт российских удобрений в Индию вырос в 2022 г. почти в три раза до 3,6 млн т, в основном за счет увеличения поставок фосфорных удобрений. Также российские производители почти в 1,5 раза нарастили экспорт на Ближний Восток (прежде всего в Турцию) до 700 000 т. Кроме того, по данным РАПУ, «существенно увеличилась доля российских удобрений на рынке африканских стран».
В 2020 г. было известно, что «Уралкалий трейдинг» (100%-ная «дочка» «Уралкалия») подписала контракт на поставку хлористого калия в Индию до конца указанного года. Тогда цена поставляемых в Индию калийных удобрений составляла $230 за тонну.