Путин увеличил срок продажи доли ExxonMobil в «Сахалине-1» до года

В марте 2022 г. ExxonMobil сообщила о планах выйти из проекта. В августе «Роснефть» уведомила, что «дочка» американской компании без согласования с другими участниками проекта с 26 апреля начала постепенное сокращение добычи, а с 15 мая деятельность предприятия была почти полностью прекращена.