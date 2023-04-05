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Путин увеличил срок продажи доли ExxonMobil в «Сахалине-1» до года

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Срок продажи доли ExxonMobil в СРП-проекте «Сахалин-1» по добыче нефти с сахалинского шельфа увеличен с четырех месяцев до одного года. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

Изменения были внесены в указ от 7 октября 2022 г., который изначально определял срок реализации невостребованной доли иностранных партнеров в новом операторе проекта «Сахалин-1» в четыре месяца. 

«Дочке» ExxonMobil — Exxon Neftegaz Limited принадлежало 30% в проекте «Сахалин-1». Японская компания Sodeco владеет в нем 30% долей. Также в проекте участвуют индийская ONGC (20%) и «Роснефть» через компании «Сахалинморнефтегаз-шельф» и «РН-Астра».

В марте 2022 г. ExxonMobil сообщила о планах выйти из проекта. В августе «Роснефть» уведомила, что «дочка» американской компании без согласования с другими участниками проекта с 26 апреля начала постепенное сокращение добычи, а с 15 мая деятельность предприятия была почти полностью прекращена.

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В октябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании нового российского оператора проекта «Сахалин-1», которому перейдут все права и обязанности участников СРП, а также действующего оператора проекта Exxon Neftegaz Limited. Новым управляющим оператором стала «дочка» «Роснефти» — «Сахалинморнефтегаз-Шельф». После этого ExxonMobil заявила, что «благополучно покинула» Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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