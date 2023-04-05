Путин увеличил срок продажи доли ExxonMobil в «Сахалине-1» до года
Срок продажи доли ExxonMobil в СРП-проекте «Сахалин-1» по добыче нефти с сахалинского шельфа увеличен с четырех месяцев до одного года. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения были внесены в указ от 7 октября 2022 г., который изначально определял срок реализации невостребованной доли иностранных партнеров в новом операторе проекта «Сахалин-1» в четыре месяца.
«Дочке» ExxonMobil — Exxon Neftegaz Limited принадлежало 30% в проекте «Сахалин-1». Японская компания Sodeco владеет в нем 30% долей. Также в проекте участвуют индийская ONGC (20%) и «Роснефть» через компании «Сахалинморнефтегаз-шельф» и «РН-Астра».
В марте 2022 г. ExxonMobil сообщила о планах выйти из проекта. В августе «Роснефть» уведомила, что «дочка» американской компании без согласования с другими участниками проекта с 26 апреля начала постепенное сокращение добычи, а с 15 мая деятельность предприятия была почти полностью прекращена.
В октябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании нового российского оператора проекта «Сахалин-1», которому перейдут все права и обязанности участников СРП, а также действующего оператора проекта Exxon Neftegaz Limited. Новым управляющим оператором стала «дочка» «Роснефти» — «Сахалинморнефтегаз-Шельф». После этого ExxonMobil заявила, что «благополучно покинула» Россию.